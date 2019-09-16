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Финансы 16.09.2019 21:17

Endeavor, владеющая UFC и конкурсом "Мисс Вселенная", планирует привлечь $712 млн в ходе IPO

Американская компания Endeavor Group Holdings Inc., владеющая различными активами в развлекательной сфере, включая турнир по смешанным единоборствам Ultimate Fighter Championship (UFC) и конкурс красоты "Мисс Вселенная", планирует разместить 19,35 млн своих акций по цене от $30 до $32 за бумагу.

Кроме того, компания предоставит андеррайтерам право выкупить дополнительно 2,9 млн акций. Таким образом, компания может привлечь порядка $712 млн, пишет Dow Jones.

Совокупная капитализация Endeavor по итогам IPO может составить около $8 млрд.

За первое полугодие 2019 года компания увеличила выручку на четверть, до $2,05 млрд с $1,5 млрд за аналогичный период прошлого года. Ее чистый убыток составил $192,6 млн против $404,5 млн.

Отмечается, что долг компании по состоянию на 30 июня оценивается в $4,5 млрд. Задолженность объясняется приобретением активов: в 2013 году Endeavor приобрела спортивное и модельное агентство IMG Worldwide за $2,4 млрд, в 2016 году - Zuffa Parent, организатора турниров UFC, за $4 млрд. В 2015 году компания приобрела у Дональда Трампа организацию Miss Universe Organization, обладающую эксклюзивными правами на проведение конкурсов красоты "Мисс Вселенная" и "Мисс США".

Кроме того, Endeavor участвовала в финансировании более 100 фильмов, включая получившую шесть "Оскаров" картину "Ла-Ла Лэнд", и ведет агентскую деятельность, представляя интересы более 150 клиентов.

Инвесторами Endeavor являются фонд Silver Lake и японский конгломерат SoftBank Group. Silver Lake приобрела 31%-ную долю в компании в 2012 году за $200 млн, а в 2014 году купила еще 20% за $500 млн. SoftBank инвестировала в компанию $250 млн в 2016 году, получив 5%-ную долю.

Endeavor была основана в 1995 году, в 2009 году компания объединилась с William Morris Agency.

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Тэги: США, КОМПАНИЯ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, IPO


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]