Турция не позволит создать террористический коридор на своей границе с Сирией, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"На протяжении всей нашей турецко-сирийской границы мы не позволим образование террористического коридора", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Хасаном Рухани.

Вместе с тем, по мнению Эрдогана, "в этом регионе мы можем построить, так скажем, город беженцев".