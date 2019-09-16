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Регион 16.09.2019 21:20

Эрдоган предложил построить "город беженцев" в районе турецко-сирийской границы

Турция не позволит создать террористический коридор на своей границе с Сирией, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"На протяжении всей нашей турецко-сирийской границы мы не позволим образование террористического коридора", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Хасаном Рухани.

Вместе с тем, по мнению Эрдогана, "в этом регионе мы можем построить, так скажем, город беженцев".

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СИРИЯ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]