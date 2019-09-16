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Дальнее зарубежье 16.09.2019 21:53

Президент Ирана назвал атаку на НПЗ Саудовской Аравии вынужденным шагом народа Йемена

Атака дронов на предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco была вынужденной мерой со стороны Йемена, считает президент Ирана Хасан Рухани.

"Что касается атаки дронов, здесь разговор начался о том, как это повлияет на рынок нефти. Я бы хотел обратить внимание на вопросы безопасности. Ежедневно Йемен бомбят, невинное население гибнет в этой стране, поэтому народ Йемена был вынужден (ответить)... Поток оружия, который поступает ежедневно в Саудовскую Аравию и используется против них, они вынуждены были ответить", - заявил Рухани по итогам трехсторонней встречи лидеров стран-гарантов "астанинского процесса".

По его мнению, фундаментальным путем решения этой проблемы является политико-дипломатический путь.

"Возможно, то, что мы наблюдаем в "астанинском процессе", будет моделью для Йемена, и страны региона могут постараться вернуть мир и стабильность в Йемен. Когда безопасность вернется в Йемен, тогда и нефть можно будет в регионе безопасно производить", - сказал Рухани.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

В то же время телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванного сотрудника администрации США, что угол атаки, количество точек удара, а также другая информация, которой располагают США, позволяет им предположить, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии были осуществлены Ираном или Ираком.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЙЕМЕН. САУДАРАВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]