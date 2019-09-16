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Регион 16.09.2019 22:00

Путин предложил Саудовской Аравии С-300 или С-400

Президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии принять мудрое решение и закупить российские ЗРК С-300 или С-400, чтобы обезопасить свою территорию.

"Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300 и так, как сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита в астанинском формате.

По словам Путина, "они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии".

В ответ на уточняющий вопрос одного из своих коллег, что же лучше покупать Эр-Рияду, С-300 или С-400, президент России заметил: "Пусть выбирают".

Реакция Эрдогана была более сдержанная, он никак не стал комментировать слова российского президента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, САУДАРАВИЯ, ВООРУЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]