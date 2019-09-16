Путин предложил Саудовской Аравии С-300 или С-400

Президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии принять мудрое решение и закупить российские ЗРК С-300 или С-400, чтобы обезопасить свою территорию.
"Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300 и так, как сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита в астанинском формате.
По словам Путина, "они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии".
В ответ на уточняющий вопрос одного из своих коллег, что же лучше покупать Эр-Рияду, С-300 или С-400, президент России заметил: "Пусть выбирают".
Реакция Эрдогана была более сдержанная, он никак не стал комментировать слова российского президента.
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