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СНГ 17.09.2019 09:36

Глава МИД Украины заявил, что обмен удерживаемых лиц между Киевом и Москвой осложнен отсутствием полной информации о пропавших без вести

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает, что освобождение удерживаемых лиц по принципу всех на всех усложняется отсутствием полной информации о пропавших без вести.

"Знаете, есть идеальная формула "всех на всех", которая всем очень нравится, но на самом деле она не является жизнеспособной. Потому что нужно очень четко согласовать, кто эти "все на все"", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник, отвечая на вопрос о том, почему ранее не состоялся согласованный в середине июля на встрече советников лидеров "нормандского формата" и начатый на ТКГ в Минске процесс "обмена 208 на 69".

Пристайко также указал, что есть серьезная проблема с пропавшими без вести. "Около 400-500 украинцев все еще считаются пропавшими без вести. Чтобы точно знать, живы ли они еще, где-то там в тюрьмах, или они пропали без вести и, к сожалению, их нет среди живых, нужен доступ к тюрьмам, чтобы проверить. На территории Украины это делают, например, международные организации вроде Красного Креста", - пояснил он.

Глава МИД также сообщил, что в ходе взаимного освобождения удерживаемыми лицами "35 на 35" между Украиной и Россией, которое состоялось 7 сентября, "из этой цифры (208 на 69 - ИФ) были забраны те, кто вошли в последний обмен".

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Тэги: УКРАИНА, МИД, ГЛАВА, ОБМЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]