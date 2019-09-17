Глава МИД Украины заявил, что обмен удерживаемых лиц между Киевом и Москвой осложнен отсутствием полной информации о пропавших без вести

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает, что освобождение удерживаемых лиц по принципу всех на всех усложняется отсутствием полной информации о пропавших без вести.
"Знаете, есть идеальная формула "всех на всех", которая всем очень нравится, но на самом деле она не является жизнеспособной. Потому что нужно очень четко согласовать, кто эти "все на все"", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник, отвечая на вопрос о том, почему ранее не состоялся согласованный в середине июля на встрече советников лидеров "нормандского формата" и начатый на ТКГ в Минске процесс "обмена 208 на 69".
Пристайко также указал, что есть серьезная проблема с пропавшими без вести. "Около 400-500 украинцев все еще считаются пропавшими без вести. Чтобы точно знать, живы ли они еще, где-то там в тюрьмах, или они пропали без вести и, к сожалению, их нет среди живых, нужен доступ к тюрьмам, чтобы проверить. На территории Украины это делают, например, международные организации вроде Красного Креста", - пояснил он.
Глава МИД также сообщил, что в ходе взаимного освобождения удерживаемыми лицами "35 на 35" между Украиной и Россией, которое состоялось 7 сентября, "из этой цифры (208 на 69 - ИФ) были забраны те, кто вошли в последний обмен".
Зурабишвили пригласила Алиева посетить с визитом Грузию
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны Азербайджана
Эмир Катара назначил Абдуллу Аль-Хензаба новым послом в Азербайджане
Baring заподозрил компанию Аветисяна в намерении провести фиктивную оценку акций банка "Восточный" в рамках дела о допэмиссии
Минналогов Азербайджана направит 1,6 млн манатов на закупку канцелярских и хозтоваров
Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе-августе увеличился на 92%
Хоккеист Мусатов арестован по делу о хищении 45 млн руб. под видом обмена их на криптовалюту
Президент Алиев принимает участие в церемонии открытия в Баку ЧМ по художественной гимнастике
Минтруда Азербайджана к 2020 году цифровизирует до 10 видов соцвыплат
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
Габала и российская Сысерть могут стать городами-побратимами
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Шемахе
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Очередная социальная акция AccessBank вызвала большой интерес
В Азербайджане начался новый учебный год
Легкий кредит от AccessBank для представителей трудной профессии!
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook