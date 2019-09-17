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Дальнее зарубежье 17.09.2019 09:50

Трамп намерен заключить соглашение о пошлинах с Японией в ближайшие недели

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация достигла первоначального соглашения с Японией о таможенных пошлинах.

"Я рад сообщить, что моя администрация достигла первоначального торгового соглашения о тарифных барьерах с Японией, и я намерен заключить это соглашение в ближайшие недели", - говорится в уведомлении президента Конгрессу США, опубликованном Белым домом.

"Кроме того, я также заключу исполнительное соглашение с Японией о цифровой торговле", - приводится цитата Трампа.

В сообщении президент США также выразил надежду на продолжение сотрудничества его администрации с Конгрессом в дальнейших переговорах с Японией для "достижения всеобъемлющего торгового соглашения, которое приведет к более справедливой и взаимной торговле между Соединенными Штатами и Японией".

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Тэги: США, ЯПОНИЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]