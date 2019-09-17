Бывшие помощники Трампа - Дирборн и Портер по просьбе Белого дома не явятся на слушания в Конгресс

Белый дом поручил двум бывшим помощникам президента Дональда Трампа - Рику Дирборну и Робу Портеру не появляться на слушаниях юридического комитета Палаты представителей во вторник, пишут местные СМИ.

В письме, отправленном адвокатом Белого дома Пэтом Чиполлоне, говорится, что Министерство юстиции посоветовало Дирборну и Портеру отказаться от повесток в суд из-за "конституционного иммунитета, который защищает старших советников президента от вынужденных показаний Конгрессу".

Отмечается, что бывшие помощники "абсолютно защищены" от дачи показаний перед комитетом.

Адвокаты обоих мужчин сказали, что будут следовать приказам администрации Трампа.

В то же время бывший менеджер кампании Трампа Кори Левандовски, который никогда не работал в Белом доме, как ожидается, примет участие в слушаниях в качестве единственного свидетеля во вторник.

В отдельном письме Чиполлоне отметил, что Левандовски не должен раскрывать частные разговоры с Трампом за пределами того, что содержится в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Беседы господина Левандовски с президентом и старшими советниками президента защищены от разглашения давно установленными принципами защиты интересов конфиденциальности исполнительной власти, и в результате Белый дом поручил господину Левандовски не предоставлять информацию о таких сообщениях за пределами информации, представленной в частях доклада, которые уже были раскрыты комитету", - отмечается в письме.

Таким образом, Левандовски сможет свободно обсуждать кампанию Трампа, над которой он работал, пока его не уволили летом 2016 года. Но комитет больше всего заинтересован в том, чтобы допросить его о подробностях предполагаемых эпизодов, затронутых в докладе Мюллера, которые произошли в Белом доме, на которые он, вряд ли, ответит.

В частности, Мюллер говорит в докладе о действиях бывшего менеджера предвыборного штаба Трампа Левандовски и экс-советника президента Дирборна.

"Левандовски и Дирборн не передали просьбу президента (бывшему генпрокурору - ИФ) Джеффу Сешнсу о том, что он должен ограничить расследование по "российскому делу" лишь вопросом о противодействии вмешательству в будущие выборы", - подчеркивается в документе.

Председатель юридического комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер пригласил трех мужчин дать показания на слушаниях в рамках расследования доклада Мюллера и того, что Надлер называет "агрессивной серией слушаний", намеченных на эту осень, чтобы определить, должен ли Трамп быть подвергнут импичменту.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.