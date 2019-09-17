Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8825 RUR   0.0266 GBR   2.1197 TRY   0.2964

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.90 8.05 Brent 69.02 8.80

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.09.2019 10:15

Американские сенаторы намерены перепроверить законность работы китайских телекоммуникационных компаний в США

Американские сенаторы демократ Чарльз Шумер и республиканец Том Коттон обратились в Федеральную комиссию по связи (ФКС) с требованием перепроверить законность работы на территории США китайских государственных телекоммуникационных компаний в связи с озабоченностями, касающимися их возможной причастности к шпионажу.

Сенаторы предложили ФКС пересмотреть разрешения на работу в США китайских компаний China Telecom и China Unicom, выданные в начале 2000-х годов.

"Эти государственные компании продолжают иметь доступ к нашим телефонным линиям, волоконно-оптическим кабелям, сотовым сетям и спутникам таким образом, что это может дать Китаю возможность получать доступ к содержанию переговоров американцев, бизнесменов и правительства США", - говорится в письме сенаторов в ФКС, которое было направлено также в минобороны и министерство внутренней безопасности.

ФКС в мае единогласно отказала еще одной китайской государственной телекоммуникационной компании - China Mobile - в праве предоставлять услуги в Соединенных Штатах, ссылаясь на риски того, что китайское правительство может использовать ее для разведывательной деятельности против правительства США.

В мае 2019 года Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.

Власти США обвиняют Huawei в том, что ее продукция используется в шпионских целях, в том числе, в телекоммуникационных сетях. Huawei отрицает эти обвинения, и дальнейшая судьба бизнеса компании в Штатах может зависеть от хода торговых переговоров США и Китая.

При этом в Huawei считают, что для заключения торгового соглашения с Китаем, Штатам придется вести переговоры с Huawei.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СЕНАТОРЫ, КИТАЙ, ЗАПРОС


Похожие новости


Сенаторы США напоминают Трампу, что Конгресс не санкционировал военные действия против Ирана Трамп подтвердил группе сенаторов-республиканцев свои планы по выводу войск из Сирии Сенаторы США попросили Трампа пересмотреть свое решение о выводе войск из Сирии Сенаторы США обсудят возможные меры в отношении Эр-Рияда после убийства Хашкаджи Сенаторы США предложили выделить $1 млрд на снижение зависимости европейских стран от российских энергоносителей Американские сенаторы хотят урезать полномочия Трампа, чтобы США не вышли из НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]