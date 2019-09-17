Американские сенаторы намерены перепроверить законность работы китайских телекоммуникационных компаний в США

Американские сенаторы демократ Чарльз Шумер и республиканец Том Коттон обратились в Федеральную комиссию по связи (ФКС) с требованием перепроверить законность работы на территории США китайских государственных телекоммуникационных компаний в связи с озабоченностями, касающимися их возможной причастности к шпионажу.
Сенаторы предложили ФКС пересмотреть разрешения на работу в США китайских компаний China Telecom и China Unicom, выданные в начале 2000-х годов.
"Эти государственные компании продолжают иметь доступ к нашим телефонным линиям, волоконно-оптическим кабелям, сотовым сетям и спутникам таким образом, что это может дать Китаю возможность получать доступ к содержанию переговоров американцев, бизнесменов и правительства США", - говорится в письме сенаторов в ФКС, которое было направлено также в минобороны и министерство внутренней безопасности.
ФКС в мае единогласно отказала еще одной китайской государственной телекоммуникационной компании - China Mobile - в праве предоставлять услуги в Соединенных Штатах, ссылаясь на риски того, что китайское правительство может использовать ее для разведывательной деятельности против правительства США.
В мае 2019 года Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.
Власти США обвиняют Huawei в том, что ее продукция используется в шпионских целях, в том числе, в телекоммуникационных сетях. Huawei отрицает эти обвинения, и дальнейшая судьба бизнеса компании в Штатах может зависеть от хода торговых переговоров США и Китая.
При этом в Huawei считают, что для заключения торгового соглашения с Китаем, Штатам придется вести переговоры с Huawei.
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