Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8825 RUR   0.0266 GBR   2.1197 TRY   0.2964

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.90 8.05 Brent 69.02 8.80

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 17.09.2019 09:35

Зурабишвили пригласила Алиева посетить с визитом Грузию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила азербайджанского коллегу Ильхама Алиева посетить с визитом Грузию.

Зурабишвили и Алиев провели в понедельник телефонный разговор, сообщает сайт президента Грузии.

«Зурабишвили поблагодарила Алиева за открытие грузинской школы в селе Алибегло Гахского района Азербайджана. Она также поблагодарила президента Азербайджана Алиева за поддержку кандидатуры Грузии на выборах главы европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения», - отмечается в информации.

В свою очередь, Алиев еще раз подтвердил поддержку Грузии со стороны Азербайджана, как друга и стратегического партнера.

«Зурабишвили пригласила президента Азербайджана посетить с визитом Грузию», - подчеркивается в информации.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Президенты Азербайджана и Грузии на переговорах в Баку обсудили сотрудничество в сферах энергетики и транспорта - Алиев Президенты Алиев и Зурабишвили провели встречу с глазу на глаз Президенты Грузии и Азербайджана обсудят двусторонние отношения на встрече в Баку 27 февраля Президента Грузии пригласили в Турцию на открытие газопровода TANAP Президенты семи стран прибудут в Тбилиси на мероприятия по случаю 100-летия со дня объявления независимости Грузии Президенты Грузии и Азербайджана обсудили "Южный газовый коридор"

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]