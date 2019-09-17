Зурабишвили пригласила Алиева посетить с визитом Грузию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила азербайджанского коллегу Ильхама Алиева посетить с визитом Грузию.

Зурабишвили и Алиев провели в понедельник телефонный разговор, сообщает сайт президента Грузии.

«Зурабишвили поблагодарила Алиева за открытие грузинской школы в селе Алибегло Гахского района Азербайджана. Она также поблагодарила президента Азербайджана Алиева за поддержку кандидатуры Грузии на выборах главы европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения», - отмечается в информации.

В свою очередь, Алиев еще раз подтвердил поддержку Грузии со стороны Азербайджана, как друга и стратегического партнера.

«Зурабишвили пригласила президента Азербайджана посетить с визитом Грузию», - подчеркивается в информации.

А.Азизов