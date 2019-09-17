Нефть дешевеет после взлета накануне, Brent торгуется у $68,4 за баррель

Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе азиатских торгов во вторник после рекордного за последние годы роста накануне, вызванного атаками на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии.
Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:23 подешевели на $0,65 (0,94%) - до $68,37 за баррель. На торгах в понедельник цена подскочила на $8,8 (14,61%) и составляла на закрытие рекордные с конца мая $69,02 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшилась на $0,86 (1,37%), до $62,04 за баррель. На предыдущих торгах WTI выросла в цене на $8,08 (14,68%), до $62,90 за баррель.
В минувшие выходные беспилотники атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии, включая крупнейшей в стране комплекс подготовки нефти Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, или почти 6% мировой нефтедобычи.
Государственная нефтедобывающая компания Saudi Aramco ожидает частичного восстановления добычи в ближайшее время, однако возобновление работы на месторождении в полном объеме может случиться не ранее конца года, полагают аналитики Citigroup.
По словам источников, сейчас Aramco восстанавливает добычу на неактивных оффшорных месторождениях и задействует свои запасы нефти и нефтепродуктов. По оценкам экспертов Rystad Energy, у страны хватит резервов для обеспечения экспортных поставок в течение 26 дней.
"Понимание того, как быстро удастся вернуть добычу на прежний уровень, изменилось, - говорит партнер Cornell Capital Энн Берри. - Поначалу казалось, что 100% мощностей можно будет восстановить относительно быстро, теперь же прогноз более консервативен".
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