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ТЭК 17.09.2019 09:40

Нефть дешевеет после взлета накануне, Brent торгуется у $68,4 за баррель

Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе азиатских торгов во вторник после рекордного за последние годы роста накануне, вызванного атаками на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:23 подешевели на $0,65 (0,94%) - до $68,37 за баррель. На торгах в понедельник цена подскочила на $8,8 (14,61%) и составляла на закрытие рекордные с конца мая $69,02 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшилась на $0,86 (1,37%), до $62,04 за баррель. На предыдущих торгах WTI выросла в цене на $8,08 (14,68%), до $62,90 за баррель.

В минувшие выходные беспилотники атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии, включая крупнейшей в стране комплекс подготовки нефти Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, или почти 6% мировой нефтедобычи.

Государственная нефтедобывающая компания Saudi Aramco ожидает частичного восстановления добычи в ближайшее время, однако возобновление работы на месторождении в полном объеме может случиться не ранее конца года, полагают аналитики Citigroup.

По словам источников, сейчас Aramco восстанавливает добычу на неактивных оффшорных месторождениях и задействует свои запасы нефти и нефтепродуктов. По оценкам экспертов Rystad Energy, у страны хватит резервов для обеспечения экспортных поставок в течение 26 дней.

"Понимание того, как быстро удастся вернуть добычу на прежний уровень, изменилось, - говорит партнер Cornell Capital Энн Берри. - Поначалу казалось, что 100% мощностей можно будет восстановить относительно быстро, теперь же прогноз более консервативен".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]