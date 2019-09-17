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Транспорт и связь 17.09.2019 09:45

Строительство волоконно-оптических линий связи по дну Каспия между Азербайджаном и Казахстаном завершится к 2022г

Проект строительства волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном завершится к 2022 году, заявил казахстанский премьер-министр Аскар Мамин.

Мамин принял делегацию Регионального содружества в области связи (РСС), сообщает сайт премьер-министра Казахстана.

Глава правительства проинформировал о планах Казахстана по созданию транспортной инфраструктуры, способной обеспечить телекоммуникационный трафик в направлениях России, Китая и Центральной Азии.

«На сегодняшний день мы ведем подготовительные работы по строительству волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря с Азербайджаном со сроком завершения до конца 2021 года», - сказал А.Мамин.

А.Азизов

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, ПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]