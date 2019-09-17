Строительство волоконно-оптических линий связи по дну Каспия между Азербайджаном и Казахстаном завершится к 2022г

Проект строительства волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном завершится к 2022 году, заявил казахстанский премьер-министр Аскар Мамин.
Мамин принял делегацию Регионального содружества в области связи (РСС), сообщает сайт премьер-министра Казахстана.
Глава правительства проинформировал о планах Казахстана по созданию транспортной инфраструктуры, способной обеспечить телекоммуникационный трафик в направлениях России, Китая и Центральной Азии.
«На сегодняшний день мы ведем подготовительные работы по строительству волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря с Азербайджаном со сроком завершения до конца 2021 года», - сказал А.Мамин.
А.Азизов
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