Строительство волоконно-оптических линий связи по дну Каспия между Азербайджаном и Казахстаном завершится к 2022г

Проект строительства волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном завершится к 2022 году, заявил казахстанский премьер-министр Аскар Мамин.

Мамин принял делегацию Регионального содружества в области связи (РСС), сообщает сайт премьер-министра Казахстана.

Глава правительства проинформировал о планах Казахстана по созданию транспортной инфраструктуры, способной обеспечить телекоммуникационный трафик в направлениях России, Китая и Центральной Азии.

«На сегодняшний день мы ведем подготовительные работы по строительству волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря с Азербайджаном со сроком завершения до конца 2021 года», - сказал А.Мамин.

А.Азизов