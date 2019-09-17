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Бизнес и законодательство 17.09.2019 10:00

Астраханская область РФ рассчитывает вывести связи с Азербайджаном на новый уровень за счет проектов в сфере логистики и туризма

Астраханская область РФ рассчитывает вывести сотрудничество с Азербайджаном на новый уровень за счет реализации различных проектов, заявил врио губернатора области Игорь Бабушкин.

Бабушкин принял в Астрахани азербайджанскую делегацию во главе с руководителей исполнительной власти Наримановского района города Баку Абдином Фарзалиевым, сообщает LOTOSGTRK.RU.

В частности, в Астраханской области работают над созданием логистического хаба Через транспортный узел будет идти основной поток сельскохозяйственной продукции из Ирана, Турции, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана в Россию и страны СНГ. В перспективе − развитие направлений из Китая, Индии и Пакистана. Проектом по созданию хаба занимается азербайджанская компания. Объем инвестиций составит 2 миллиарда рублей. В настоящее время идет работа по обустройству территории площадью около 28-ми гектаров. Сюда входит создание зоны таможенного контроля и склада временного хранения товаров.

«Мы в рамках международного экономического Прикаспийского форума обозначали свою заинтересованность в развитии туризма на территории Каспия, и с этой целью наш премьер-министр обозначил готовность в 2021 году нашего круизного лайнера «Пётр Великий»», − отметил Бабушкин.

Как сообщалось ранее, азербайджанская KDY Logistics инвестирует более 2 млрд руб. в развитие логистического хаба в Астрахани для поставок скоропортящихся фруктов и овощей.

Компания разработала сеть транспортировочных направлений - "Проект Север-Юг". Первое направление: Китай - Казахстан - РФ (Астрахань). Второе: Индия - Пакистан - Иран - Азербайджан - РФ (Астрахань). Далее: Турция - Азербайджан - РФ (Астрахань), Туркмения - Казахстан - РФ (Астрахань), Узбекистан - Казахстан - РФ (Астрахань). Предполагаемые объемы импорта-экспорта через астраханский терминал овощей, фруктов и других грузов: Турция - 1 млн тонн, Иран - 200 тыс. тонн, Азербайджан - 200 тыс. тонн, Узбекистан - 600 тыс. тонн, Туркмения - 220 тыс. тонн и Китай - 50 тыс. тонн.

По данным сайта KDY Logistics, компания была создана в 2017 году с головным офисом в Баку, имеет представительства в России, Грузии, Казахстане, Турции и Иране. Предоставляет услуги по перевозке грузов по железным дорогам. По информации сайта, приоритетными направлениями для компании являются Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), транспортный коридор "Север-Юг" и Баку - Тбилиси - Карс.

А.Азизов

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Тэги: АСТРАХАНЬ, ХАБ, ЛОГИСТИЧЕСКИЙ


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