ЦБА определился со страховщиками имущества, наличных денег и автомобилей банка

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) определил страховщиков основных средств (имущества), наличных денег и автотранспортных средств банка, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА.

"Центробанк подвел итоги тендера на отбор компаний, которые будут оказывать услуги по страхованию имущества, наличных денег и автотранспортных средств", - сказал представитель банка.

По итогам тендера страховщиком основных средств определена компания "Ata Sigorta", наличных денег – СК "PASHA Sigorta", автотранспортных средств (КАСКО) – СК "AXA Mbask".

Услуги Центробанку по страхованию имущества и наличных денег должны предоставляться с 1 ноября 2019 года, и рассчитаны на 12 месяцев. По страхованию автотранспортных средств услуги будут оказываться с 25 января 2020 года, и рассчитаны также на 12 месяцев.

В настоящее время услуги Центробанку по страхованию основных средств и наличных денег банка оказывает компания "PASHA Sigorta", автотранспортных средств – СК "AXA Mbask".

А.Мамедов