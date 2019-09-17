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Финансы 17.09.2019 10:06

ЦБА определился со страховщиками имущества, наличных денег и автомобилей банка

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) определил страховщиков основных средств (имущества), наличных денег и автотранспортных средств банка, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА.

"Центробанк подвел итоги тендера на отбор компаний, которые будут оказывать услуги по страхованию имущества, наличных денег и автотранспортных средств", - сказал представитель банка.

По итогам тендера страховщиком основных средств определена компания "Ata Sigorta", наличных денег – СК "PASHA Sigorta", автотранспортных средств (КАСКО) – СК "AXA Mbask".

Услуги Центробанку по страхованию имущества и наличных денег должны предоставляться с 1 ноября 2019 года, и рассчитаны на 12 месяцев. По страхованию автотранспортных средств услуги будут оказываться с 25 января 2020 года, и рассчитаны также на 12 месяцев.

В настоящее время услуги Центробанку по страхованию основных средств и наличных денег банка оказывает компания "PASHA Sigorta", автотранспортных средств – СК "AXA Mbask".

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЦБ, СТРАХОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]