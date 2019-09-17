ЦБА определился со страховщиками имущества, наличных денег и автомобилей банка

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) определил страховщиков основных средств (имущества), наличных денег и автотранспортных средств банка, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА.
"Центробанк подвел итоги тендера на отбор компаний, которые будут оказывать услуги по страхованию имущества, наличных денег и автотранспортных средств", - сказал представитель банка.
По итогам тендера страховщиком основных средств определена компания "Ata Sigorta", наличных денег – СК "PASHA Sigorta", автотранспортных средств (КАСКО) – СК "AXA Mbask".
Услуги Центробанку по страхованию имущества и наличных денег должны предоставляться с 1 ноября 2019 года, и рассчитаны на 12 месяцев. По страхованию автотранспортных средств услуги будут оказываться с 25 января 2020 года, и рассчитаны также на 12 месяцев.
В настоящее время услуги Центробанку по страхованию основных средств и наличных денег банка оказывает компания "PASHA Sigorta", автотранспортных средств – СК "AXA Mbask".
А.Мамедов
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