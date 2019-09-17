России, бирже, мировому рынку нефти нужно больше информации о ситуации в Саудовской Аравии

России, нефтяным биржам, мировому рынку нефти и его основным игрокам нужно больше информации о ситуации в нефтяной отрасли Саудовской Аравии после подрыва завода по подготовке нефти, сказал журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Нам нужна более определенная информация. Это нужно бирже, нужно рынку и так далее", - сказал он.
По словам министра, взлет цен после сообщений о подрыве нефтяных объектов в Саудовской Аравии и сокращении страной почти вдвое экспорта нефти был ожидаем.
"Наверное, это ожидаемо было. Когда выходные были, все ожидали, что в понедельник цены подрастут, потому что в цене заложена неопределенность и риски", - отметил министр.
"Я думаю, что биржа будет реагировать на ситуацию исходя из той информации, которая будет выходить от Саудовской Аравии", - добавил Новак.
Министр также сообщил, что не успел провести переговоры с министром энергетики Саудовской Аравии. "Пока не получилось, потому что здесь (на саммите Россия-Иран-Турция - ИФ) целый день проработали. Но мы можем поговорить, да. Там наши специалисты в контакте. Пока никакой новой информации нет. Мы ждём, просто ждём, какую информацию коллеги дадут", - сказал Новак.
Как сообщалось, нефтяные объекты Саудовской Аравии на минувших выходных были атакованы беспилотниками. Нападению подверглись крупнейший в стране комплекс по подготовке нефти Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, или почти 6% мировой нефтедобычи.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), это самые серьезные перебои с поставками в истории, превышающие даже ущерб от исламской революции в Иране в 1978-1979 годов и нефтяного эмбарго после арабо-израильской войны 1973-1974 годов.
Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в этом Иран, отметив отсутствие свидетельств того, что атаки произошли из Йемена. Тегеран обвинения отвергает.
Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), планировавшая восстановить примерно треть производства к вечеру понедельника, уже не столь оптимистична, как была изначально, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.
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