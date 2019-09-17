Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8825 RUR   0.0266 GBR   2.1197 TRY   0.2964

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.90 8.05 Brent 69.02 8.80

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 17.09.2019 10:10

России, бирже, мировому рынку нефти нужно больше информации о ситуации в Саудовской Аравии

России, нефтяным биржам, мировому рынку нефти и его основным игрокам нужно больше информации о ситуации в нефтяной отрасли Саудовской Аравии после подрыва завода по подготовке нефти, сказал журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Нам нужна более определенная информация. Это нужно бирже, нужно рынку и так далее", - сказал он.

По словам министра, взлет цен после сообщений о подрыве нефтяных объектов в Саудовской Аравии и сокращении страной почти вдвое экспорта нефти был ожидаем.

"Наверное, это ожидаемо было. Когда выходные были, все ожидали, что в понедельник цены подрастут, потому что в цене заложена неопределенность и риски", - отметил министр.

"Я думаю, что биржа будет реагировать на ситуацию исходя из той информации, которая будет выходить от Саудовской Аравии", - добавил Новак.

Министр также сообщил, что не успел провести переговоры с министром энергетики Саудовской Аравии. "Пока не получилось, потому что здесь (на саммите Россия-Иран-Турция - ИФ) целый день проработали. Но мы можем поговорить, да. Там наши специалисты в контакте. Пока никакой новой информации нет. Мы ждём, просто ждём, какую информацию коллеги дадут", - сказал Новак.

Как сообщалось, нефтяные объекты Саудовской Аравии на минувших выходных были атакованы беспилотниками. Нападению подверглись крупнейший в стране комплекс по подготовке нефти Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, или почти 6% мировой нефтедобычи.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), это самые серьезные перебои с поставками в истории, превышающие даже ущерб от исламской революции в Иране в 1978-1979 годов и нефтяного эмбарго после арабо-израильской войны 1973-1974 годов.

Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в этом Иран, отметив отсутствие свидетельств того, что атаки произошли из Йемена. Тегеран обвинения отвергает.

Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), планировавшая восстановить примерно треть производства к вечеру понедельника, уже не столь оптимистична, как была изначально, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЗРЫВ, ПОСЛЕДСТВИЯ


Похожие новости


Нефть дешевеет после взлета накануне, Brent торгуется у $68,4 за баррель Нефть продолжает расти из-за событий в Саудовской Аравии, Brent торгуется выше $66 за баррель Цены на нефть прибавляют 9-10% после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии Нефтяной рынок готовится завершить неделю в минусе, Brent торгуется у $60,4 за баррель Нефть слабо растет, но завершает неделю максимальным падением за 2 месяца, Brent у $60,4 за баррель Нефть ускорила снижение, Brent опустилась ниже $60 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]