Азербайджан в январе-августе увеличил экспорт в Россию на 11%, импорт из РФ вырос на 29% - ГТК

Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе-августе 2019 года составил $1 млрд 828 млн 138,37 тыс., что на 23,8% больше показателя 8 месяцев 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.
По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 7,98% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за 8 месяцев 2019 года.
В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $457 млн 742,47 тыс. (рост на 11,11%). В целом, на поставки в Россию пришлось 3,39% азербайджанского экспорта за январь-август 2019 года.
Импорт российской продукции в Азербайджан в январе-августе составил $1 млрд 370 млн 395,9 тыс. (рост на 28,7%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 14,61%.
Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в январе-августе 2019 года составило $912 млн 653,43 тыс.
Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2018 года составил $2 млрд 550 млн 906,07 тыс., что на 19,1% больше чем в 2017 году. На долю торговых операций с Россией в 2018 году пришлось 8,25% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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