Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе-августе увеличился на 92%

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-августе 2019 года составил 26,695 тыс. единиц, что на 90,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 24,088 тыс. (рост на 92,3%).
В январе-августе 2019 года в Азербайджан также импортировано 2,262 тыс. единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост на 69,8%), 99 единицы моторных транспортных средств спецназначения (рост на 28,6%).
Кроме того, за отчетный период в республику ввезены 246 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост в 2,5 раза).
Как сообщалось ранее, импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился в 2,2 раза и составил 28,876 тыс. единиц. При этом в 2,3 раза - до 26,147 тыс. единиц увеличился импорт легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств для перевозки пассажиров.
Б.Рустамбеков
Зурабишвили пригласила Алиева посетить с визитом Грузию
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны Азербайджана
Эмир Катара назначил Абдуллу Аль-Хензаба новым послом в Азербайджане
Хоккеист Мусатов арестован по делу о хищении 45 млн руб. под видом обмена их на криптовалюту
Президент Алиев принимает участие в церемонии открытия в Баку ЧМ по художественной гимнастике
Минтруда Азербайджана к 2020 году цифровизирует до 10 видов соцвыплат
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
Габала и российская Сысерть могут стать городами-побратимами
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Шемахе
Американские сенаторы намерены перепроверить законность работы китайских телекоммуникационных компаний в США
Бывшие помощники Трампа - Дирборн и Портер по просьбе Белого дома не явятся на слушания в Конгресс
Трамп намерен заключить соглашение о пошлинах с Японией в ближайшие недели
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Очередная социальная акция AccessBank вызвала большой интерес
В Азербайджане начался новый учебный год
Легкий кредит от AccessBank для представителей трудной профессии!
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook