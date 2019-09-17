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Транспорт и связь 17.09.2019 10:21

Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе-августе увеличился на 92%

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-августе 2019 года составил 26,695 тыс. единиц, что на 90,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 24,088 тыс. (рост на 92,3%).

В январе-августе 2019 года в Азербайджан также импортировано 2,262 тыс. единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост на 69,8%), 99 единицы моторных транспортных средств спецназначения (рост на 28,6%).

Кроме того, за отчетный период в республику ввезены 246 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост в 2,5 раза).

Как сообщалось ранее, импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился в 2,2 раза и составил 28,876 тыс. единиц. При этом в 2,3 раза - до 26,147 тыс. единиц увеличился импорт легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств для перевозки пассажиров.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АВТОМОБИЛИ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]