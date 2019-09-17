Минналогов Азербайджана направит 1,6 млн манатов на закупку канцелярских и хозтоваров

Министерство налогов Азербайджана определилось с поставщиком канцелярских и хозяйственных товаров, говорится в объявлении министерства.

"Победителем тендера, объявленного министерством, стала компания "Simplex". С ней заключены 3 контракта на общую сумму 1 млн 600 тыс. 519,59 манатов", - отмечается в объявлении.

В частности, Минналогов направит 915 тыс. 585,68 манатов на закупку канцелярских товаров, 365 тыс. 27,06 манатов – хозяйственных товаров, 319 тыс. 906,85 манатов – картриджей.

А.Мамедов