РФ и Белоруссия переходят ко второму этапу интеграции систем ветсертификации

Россия и Белоруссия переходят ко второму этапу интеграции систем электронной ветеринарной сертификации продукции животноводства и с 1 октября запускают пилотный проект, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Россельхознадзора.

Речь идет о том, чтобы электронными ветсертификатами сопровождалась продукция, поставляемая из России в Белоруссию. "На первом этапе отрабатывалась система сопровождения такими сертификатами продукции, поступающей из Белоруссии, теперь планируется внедрить систему и на обратный поток - из России в Белоруссию", - сказали в пресс-службе, отметив, что пока российская продукция следует в Белоруссию в сопровождении бумажных ветсертификатов.

Решение о пилотном проекте было принято на встрече заместителей руководителя Россельхознадзора Николая Власова и Константина Савенкова с замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, директором департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгинем.

Предполагается, что Белоруссия в ближайшее время предоставит список продукции, на которую будет распространяться действие электронных ветсертификатов. "Но в переходный период дополнительно на эту продукцию будут действовать и бумажные сертификаты, распечатанные на бланках без степеней защиты, - сказали в Россельхознадзоре. - Это сделано для адаптации к новой системе. В принципе с технической стороны у нас все готово для того, чтобы распространить электронные ветсертификаты на всю продукцию, но для удобства партнеров будем отрабатывать все этапы постепенно".

На встрече также была достигнута договоренность подписать на следующей неделе дорожную карту, регламентирующую процесс завершения интеграции между российскими и белорусскими системами электронной ветсертификации грузов.