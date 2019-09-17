Уилан в суде заявил, что подвергся физическому насилию со стороны врача

Обвиняемый в РФ в шпионаже американец Пол Уилан заявил, что не имеет доступа к медицинской помощи и подвергся физическому насилию со стороны врача.

"Нарушения прав человека повсеместные, в лечении мне отказывают, я подвергся физическому насилию со стороны врача", - сказал Уилан в суде.

Арестованный отметил, что его собака - золотистый ретривер Флора, получает лучшую медицинскую помощь, чем он получает от российских властей.

"У нее было две операции в этом году, и это намного больше, чем правительство России делает для меня", - добавил Уилан.

Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи. Ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

Следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает адвокат Жеребенков, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Брат Уилана Дэвид утверждал, что тот прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Он также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп.

23 августа Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Уилана до 29 октября.

В настоящее время предварительное следствие по делу завершено, Уилан и его адвокаты знакомятся с материалами дела.