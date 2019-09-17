Почти половина жителей Грузии считают, что страна развивается в неправильном направлении - опрос

Только 18% граждан Грузии считают, что страна развивается в правильном направлении, почти половина жителей страны недовольна работой правительства, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Национальным демократическим институтом (NDI) США.

Согласно опросу, проведенному NDI в июле, 30% респондентов считают, что ситуация в Грузии не меняется вообще, а 49% опрошенных заявляют, что страна развивается в неправильном направлении, что представляет собой самый высокий показатель недовольных работой правительства в течение последних 10 лет.

По данным исследования, 63% респондентов оценивают экономическую ситуацию в Грузии как "плохую". 31% опрошенных считает, что ситуация в экономике страны средняя, и только 4% называют ее "хорошей".

Жителей Грузии больше всего беспокоит проблема безработицы. На вопрос, что является главной проблемой страны, 48% опрошенных называют нехватку рабочих мест. Далее следуют рост цен (34%), бедность (33%), территориальная целостность (29%), пенсии (22%), зарплата (19%). Доступность медицины негативно оценивают 18% респондентов, образования - 12%. Недовольны отношениями с Россией также 12% опрошенных.

Исследование проводилось с 13 по 29 июля 2019 года во всех регионах Грузии. Выборка на основании личного интервью составила 2 тыс. 131 человек.

Исследование NDI было проведено при финансовой поддержке Агентства международного развития правительства Великобритании. Опрос проводил Центр исследовательских ресурсов Кавказа (CRRC-Грузия). Погрешность в результатах опроса может составлять 2-3%.