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Регион 17.09.2019 16:10

Почти половина жителей Грузии считают, что страна развивается в неправильном направлении - опрос

Только 18% граждан Грузии считают, что страна развивается в правильном направлении, почти половина жителей страны недовольна работой правительства, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Национальным демократическим институтом (NDI) США.

Согласно опросу, проведенному NDI в июле, 30% респондентов считают, что ситуация в Грузии не меняется вообще, а 49% опрошенных заявляют, что страна развивается в неправильном направлении, что представляет собой самый высокий показатель недовольных работой правительства в течение последних 10 лет.

По данным исследования, 63% респондентов оценивают экономическую ситуацию в Грузии как "плохую". 31% опрошенных считает, что ситуация в экономике страны средняя, и только 4% называют ее "хорошей".

Жителей Грузии больше всего беспокоит проблема безработицы. На вопрос, что является главной проблемой страны, 48% опрошенных называют нехватку рабочих мест. Далее следуют рост цен (34%), бедность (33%), территориальная целостность (29%), пенсии (22%), зарплата (19%). Доступность медицины негативно оценивают 18% респондентов, образования - 12%. Недовольны отношениями с Россией также 12% опрошенных.

Исследование проводилось с 13 по 29 июля 2019 года во всех регионах Грузии. Выборка на основании личного интервью составила 2 тыс. 131 человек.

Исследование NDI было проведено при финансовой поддержке Агентства международного развития правительства Великобритании. Опрос проводил Центр исследовательских ресурсов Кавказа (CRRC-Грузия). Погрешность в результатах опроса может составлять 2-3%.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СТРАНА, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]