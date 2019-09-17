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Дальнее зарубежье 17.09.2019 20:03

Главы МИД Южной Кореи и Японии могут провести переговоры в Нью-Йорке на фоне напряженности между двумя странами - СМИ

Южная Корея и Япония изучают возможность переговоров между главами МИД двух стран на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе, сообщает во вторник агентство "Ренхап" со ссылкой на источники.

Окончательное решение пока не принято, отмечает агентство. Если встреча состоится, то это станет первыми переговорами главы МИД Южной Кореи Кан Гён Хва и нового министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, назначенного на этот пост неделю назад. Переговоры, в случае их проведения, состоятся на фоне напряженности в отношениях между Сеулом и Токио.

Отношения Южной Кореи и Японии обострились недавно из-за разногласий по торговым вопросам. Кроме того, в августе Сеул объявил о своем решении прекратить действие соглашения об общей безопасности военной информации (GSOMIA) с Японией.

В то же время, в конце августа президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выражал готовность к сотрудничеству с Японией.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ЯПОНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ПЕРСПЕКТИВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]