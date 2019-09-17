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Дальнее зарубежье 17.09.2019 20:15

Премьер Госсовета Китая призывает к новым шагам для доведения товарооборота между РФ и КНР до $200 млрд

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил о необходимости довести двусторонний товарооборот РФ и КНР до $200 млрд.

"Нам нужно довести наш товарооборот до 200 млрд долларов США, но для реализации этой цели нам нужны новые шаги", - сказал он в начале беседы в узком составе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым во вторник.

Ли Кэцян констатировал, что пока что 70% товарообмена составляет энергетика, в основном нефть и газ.

Он напомнил, что еще во время прошлой встречи затрагивал тему необходимости прорыва в поиске нового комплексного формата в этой области. "У нас есть определенные результаты, но нам пора подниматься на новую высоту, потому что в Китае ситуация изменилась", - сказал он, уточнив, что имеет в виду инновационное развитие страны.

Китайский премьер подчеркнул, что его страна открыта к сотрудничеству, и привел в пример Германию, которая разместила в Китае заводы по переработке нефти.

По мнению Ли Кэцяна, Россия и Китай едины во мнении, что на фоне нарастающих факторов неопределенности особенно важно сохранять стратегическое партнерство. Ли Кэцян попросил Медведева передать главе российского государства Владимиру Путину сердечное приветствие от председателя КНР Си Цзиньпина.

В середине августа посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил журналистам, что Пекин и Москва могут достигнуть товарооборота в $200 млрд к 2014 году.

"Мы уже наметили новый показатель, новую цель - это к 2024 году увеличим товарооборот, уже 200 млрд долларов", - сказал дипломат.

Посол отметил, что, по его мнению, эта задача реализуема. "Почти все преграды, которые препятствуют развитию торгово-экономического сотрудничества, устранены", - сказал он.

В 2018 году товарооборот между двумя странами впервые в истории превысил $100 млрд и составил $108 млрд.

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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, ТОВАРООБОРОТ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]