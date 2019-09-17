Российские страховщики не заметили увеличения числа несчастных случаев в Турции в 2019 году по сравнению с показателями прошлого года.
"Статистика нашей компании с мая по август 2019 года - почти 2 млн застрахованных, 24 тыс. страховых случаев, 27 смертей. Это полностью пропорционально прошлому году, число смертей не выросло. Среди страховых случаев по-прежнему преобладают простуда, кишечные инфекции и подобные легкие заболевания", - сказал на "круглом столе" в Общественной палате во вторник гендиректор страховой компании ERV Андрей Тюрин.
Член Общественного совета Ростуризма Роман Бобылев, в свою очередь, заметил, что 88 смертей российских туристов во время отдыха в Турции "не могут не вызывать беспокойства, но далеко не все это - несчастные случаи".
"Несмотря на шум в СМИ, надо объективно сравнивать турецкую статистику с прошлыми годами, а также с другими странами, например, Европой, Юго-Восточной Азией, Америкой. По данным страховых агентов, которыми мы располагаем, из мировой статистики Турция в этом году не выбивается", - сказал он.
Ранее руководитель консульского отдела посольства России в Турции Антон Скворцов сообщил, что, начиная с мая 2019 года, во время отдыха в стране по разным причинам умерло более 88 россиян.
Как ожидается, по итогам года Турцию посетят более 6 млн российских туристов.
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