Явка избирателей на выборах в Израиле к полудню достигла 26,8%

Явка на парламентских выборах в Израиле к полудню по местному времени составила 26,8%, сообщает во вторник газета The Times of Israel.
Отмечается, что этот показатель на два процентных пункта выше, чем явка к полудню в апреле этого года, когда в Израиле также проходили выборы в Кнессет.
Таким образом, согласно представленным данным, проголосовало около 1,7 млн человек.
Во вторник в Израиле проходят уже вторые за год выборы в парламент страны - Кнессет. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты - правая партия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" - получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Парламент был распущен.
Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов Кнессет президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства. Правительство для начала работу должно получить доверие большинства членов Кнессета - то есть минимум 61 человек из 120.
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