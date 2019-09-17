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ТЭК 17.09.2019 15:46

Минск обсуждает с Казахстаном поставки нефти трубопроводным транспортом и по железной дороге - "Белнефтехим"

Концерн "Белнефтехим" не исключает, что поставка нефти из Казахстана в Белоруссию может осуществляться трубопроводным транспортом, заявил журналистам во вторник в Минске заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"На сегодняшний день идет процесс подготовки межправительственного соглашения, которое будет регулировать вопросы, связанные с поставкой сырья из Республики Казахстан на белорусские НПЗ. После этого, когда соглашение будет подписано, в принципе, мы понимаем возможные маршруты доставки - это может быть использование общей системы нефтепроводов, это может быть поставка и железной дорогой", - сказал Сизов.

"У нас был опыт поставки по железной дороге различного сырья для загрузки вторичных процессов. В начале 2000-х, в принципе, был опыт и прокачки, поставки нефти трубопроводным транспортом казахстанским для белорусских НПЗ", - напомнил он.

"Поэтому мы завершаем формальную часть и после этого уже будем готовы приступить к реальному процессу", - отметил Сизов.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]