Концерн "Белнефтехим" не исключает, что поставка нефти из Казахстана в Белоруссию может осуществляться трубопроводным транспортом, заявил журналистам во вторник в Минске заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"На сегодняшний день идет процесс подготовки межправительственного соглашения, которое будет регулировать вопросы, связанные с поставкой сырья из Республики Казахстан на белорусские НПЗ. После этого, когда соглашение будет подписано, в принципе, мы понимаем возможные маршруты доставки - это может быть использование общей системы нефтепроводов, это может быть поставка и железной дорогой", - сказал Сизов.

"У нас был опыт поставки по железной дороге различного сырья для загрузки вторичных процессов. В начале 2000-х, в принципе, был опыт и прокачки, поставки нефти трубопроводным транспортом казахстанским для белорусских НПЗ", - напомнил он.

"Поэтому мы завершаем формальную часть и после этого уже будем готовы приступить к реальному процессу", - отметил Сизов.