Миссия ООН осудила теракт на предвыборном митинге в Афганистане

Миссия ООН по содействию Афганистану осудила теракт в городе Чарикар афганской провинции Парван, где при взрыве во время выступления президента страны Ашрафа Гани десятки людей погибли и получили ранения.
Ответственность за теракт взяли на себя боевики движения "Талибан" .
"Сегодняшняя атака талибов на митинг в Парване продемонстрировала их пренебрежение к гражданской жизни и основополагающему праву человека на участие в демократическом процессе. Такие нападения с многочисленными жертвами среди гражданского населения являются нарушением международного права", - говорится в заявлении организации.
По последним данным МВД Афганистана, при взрыве в Чарикаре погибли 26 человек, в том числе четверо военных, 42 мирных жителя получили ранения.
В августе талибы призвали жителей Афганистана не ходить на президентские выборы 28 сентября, а также связанные с ними мероприятия, так как они могут стать целью атаки движения.
Среди претендентов в президенты Афганистана - 16 кандидатов, в том числе нынешний глава государства Ашраф Гани и действующий премьер Абдулла Абдулла.
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