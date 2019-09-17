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Дальнее зарубежье 17.09.2019 15:47

Миссия ООН осудила теракт на предвыборном митинге в Афганистане

Миссия ООН по содействию Афганистану осудила теракт в городе Чарикар афганской провинции Парван, где при взрыве во время выступления президента страны Ашрафа Гани десятки людей погибли и получили ранения.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики движения "Талибан" .

"Сегодняшняя атака талибов на митинг в Парване продемонстрировала их пренебрежение к гражданской жизни и основополагающему праву человека на участие в демократическом процессе. Такие нападения с многочисленными жертвами среди гражданского населения являются нарушением международного права", - говорится в заявлении организации.

По последним данным МВД Афганистана, при взрыве в Чарикаре погибли 26 человек, в том числе четверо военных, 42 мирных жителя получили ранения.

В августе талибы призвали жителей Афганистана не ходить на президентские выборы 28 сентября, а также связанные с ними мероприятия, так как они могут стать целью атаки движения.

Среди претендентов в президенты Афганистана - 16 кандидатов, в том числе нынешний глава государства Ашраф Гани и действующий премьер Абдулла Абдулла.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ООН, ТЕРАКТ, ОСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]