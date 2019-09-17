Прокуратура Молдавии взяла с главы Sputnik-Moldova подписку о невыезде после предъявления обвинений в мошенничестве

Руководитель Sputnik-Moldova Владимир Новосадюк, который был задержан во вторник сотрудниками Генпрокуратуры Молдавии, освобожден под подписку о невыезде, следует из сообщения на сайте прокуратуры.

Согласно сообщению, Новосадюку было предъявлено обвинение "в мошенничестве и отмывании денег через структуры бизнесмена Илана Шора". В течение 60 дней он не имеет права покидать страну без уведомления прокуроров.

Согласно сообщению, следственные мероприятия проводятся в Молдавии в связи с расследованием о краже $1 млрд из банковской системы страны. В рамках этих мероприятий во вторник был проведен 21 обыск, в том числе, в кабинете и квартире Новосадюка.