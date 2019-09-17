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СНГ 17.09.2019 15:49

Прокуратура Молдавии взяла с главы Sputnik-Moldova подписку о невыезде после предъявления обвинений в мошенничестве

Руководитель Sputnik-Moldova Владимир Новосадюк, который был задержан во вторник сотрудниками Генпрокуратуры Молдавии, освобожден под подписку о невыезде, следует из сообщения на сайте прокуратуры.

Согласно сообщению, Новосадюку было предъявлено обвинение "в мошенничестве и отмывании денег через структуры бизнесмена Илана Шора". В течение 60 дней он не имеет права покидать страну без уведомления прокуроров.

Согласно сообщению, следственные мероприятия проводятся в Молдавии в связи с расследованием о краже $1 млрд из банковской системы страны. В рамках этих мероприятий во вторник был проведен 21 обыск, в том числе, в кабинете и квартире Новосадюка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОЛДАВИЯ, SPUTNIK, РУКОВОДИТЕЛЬ, ПОДПИСКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]