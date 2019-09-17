Баку и Нур-Султан обсудили учреждение Секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспия – МИД Азербайджана

Спецпредставитель президента Азербайджана по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов и спецпредставитель Казахстана по вопросам Каспийского моря Зульфия Аманжолова во вторник в Баку обсудили вопрос учреждения Секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.
Халафов и Аманжолова провели двусторонние консультации по вопросам Каспийского моря, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
«Собеседники обсудили вопрос учреждения Секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря и подчеркнули важность ускорения процедуры согласования между сторонами Конвенции с целью скорейшей деятельности секретариата», - говорится в сообщении.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что собеседники обменялись мнениями по имплементации, подписанной главами государств «прикаспийской пятерки» Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, а также проектам соглашений по секторальному сотрудничеству, находящихся на стадии согласования.
«Стороны также обсудили вопросы повестки очередного заседания Рабочей группы высокого уровня по Каспийскому морю, в том числе проект соглашения по методике установления прямых исходных линий на Каспийском море»,- отмечается в сообщении.
Халафов и Аманжолова выразили удовлетворение уровнем сотрудничества в Каспийском бассейне. В этой связи, стороны обсудили процесс прокладки фибероптического кабеля по дну Каспийского моря и другие проекты, реализация которых возможна в будущем.
Ф.Исазаде
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