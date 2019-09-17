Россия нацелена на партнерство с Израилем - Путин

Россия стремится выстраивать отношения с Израилем в партнерском духе, эти контакты отличает содержательный политический диалог, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

"Подчеркну: мы в России уделяем больше внимание развитию многоплановых, взаимовыгодных отношений с государством Израиль. Стремимся выстраивать их в партнерском, конструктивном духе", - сказал Путин на конгрессе всемирного благотворительного израильского фонда "Керен ха-Йесод" в Москве.

По его словам, такого уровня отношений между Россией и Израилем никогда не было.

Он напомнил, что фонд "Керен ха-Йесод"- одна из наиболее влиятельных еврейских организаций и подчеркнул, что фонд очень много делает для активизации контактов между народами России и Израиля, помогая, в том числе, расширять сотрудничество в политике, экономике, культурно-гуманитарной области.

"Российско-израильские связи отличает содержательный политический диалог. Мы регулярно встречаемся и с премьер-министром господином Нетаньяху, часто обмениваемся мнениями и консультируемся друг с другом по телефону, в рабочем режиме обсуждаем актуальные и порой самые острые вопросы глобальной и региональной повестки двустороннего сотрудничества", - отметил Путин.

Российский лидер напомнил, что на днях принимал в Сочи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Кстати говоря, в ходе нашей с ним беседы, он мне рассказал и о контактах его семьи с вашей организацией. Говорил, что ""Керен ха-Йесод" пользуется действительно большим авторитетом в мире, занимается очень важными, полезными и нужными для людей вопросами", - рассказал Путин. Он отметил, что Нетаньяху "с теплотой вспоминал и что его дед-раввин часто и активно выступал на мероприятиях "Керен ха-Йесод".

Путин добавил, что, по словам израильского премьера, его дед был прекрасным оратором: "За его красноречие его сравнивали даже со знаменитым еврейским поэтом Хаимом Бяликом". "Дома, в семье Нетаньяху хранится до сих пор диплом фонда, который был вручен деду премьер-министра за вклад в деятельность вашей организации", - рассказал Путин.

Встреча Путина и Нетаньяху состоялась 12 сентября.

На ней Путин, в частности, отметил, что в Израиле проживает свыше полутора миллионов выходцев из Советского Союза. "Мы всегда считали их своими людьми, соотечественниками. И, конечно, нам небезразлично, какие люди, честно вам скажу, придут в парламент Израиля. Мы очень рассчитываем на то, что это будут ответственные политики, которые в любом случае сохранят все, что было достигнуто в двусторонних отношениях в последнее время, и будут вместе с нами двигаться дальше по пути развития российско-израильских отношений", - заявил он.

В свою очередь Нетаньяху отметил, что отношения Израиля и России ранее никогда не были такими крепкими. По его словам, русскоязычные жители Израиля являются "мостом" между двумя странами.