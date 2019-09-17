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ТЭК 17.09.2019 16:23

Цены на нефть снижаются после скачка накануне, Brent ниже $68 за баррель

Нефть дешевеет во вторник после резкого скачка накануне, рынок по-прежнему оценивает последствия атаки дронов на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:08 подешевели на $1,11 (1,61%) - до $67,91 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшилась на $0,98 (1,56%), до $61,92 за баррель.

В понедельник обе марки подорожали почти на 15%, рекордными темпами за 11 лет, на новости об атаке беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В результате добыча нефти в стране упала на 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть примерно наполовину.

По оценкам представителей нефтедобывающей компании Saudi Aramco, примерно 50% нефтедобывающих мощностей удастся вернуть в строй в короткие сроки, однако в полном объеме добыча восстановится не скоро. Эксперты полагают, что это может занять недели и даже месяцы.

"Даже если удастся вернуть 50% утраченной добычи, речь все еще идет о гигантском снижении поставок, которое может продлиться какое-то время, - отметил аналитик Energy Aspects Ричард Мэллисон. - Обстановка на Ближнем Востоке явно стала более напряженной".

В настоящее время Aramco восстанавливает добычу на неактивных оффшорных месторождениях и задействует свои запасы нефти и нефтепродуктов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По различным оценкам, у страны хватит резервов для обеспечения экспортных поставок в течение примерно месяца.

Между тем пока остается неясным, кто стоит за атаками на Саудовскую Аравию - Иран, как полагают в Вашингтоне, или йеменские повстанцы-хуситы, взявшие на себя ответственность за нападение. Если Саудовская Аравия или США нанесут по Ирану ответный удар, цены на нефть могут подскочить выше $80 за баррель, указывает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]