В Елисейском дворце не делают прогнозов относительно Brexit

В Париже пока не могут сказать, удастся ли ЕС и Великобритании прийти к соглашению по Brexit, сообщает газета "Фигаро" со ссылкой на Елисейский дворец.
"Мы не можем сейчас сказать, будет ли у нас соглашение или нет", - приводит издания слова источника в администрации президента Франции.
"Мы все еще ожидаем конкретных предложений со стороны Великобритании", - отметил он.
Между тем, в Елисейском дворце вновь указали, что продолжают готовиться ко всем возможным сценариям развития событий, в том числе "жёсткому" Brexit, предусматривающему выход Великобритании из ЕС вообще без соглашения, регулирующего дальнейшие взаимоотношения.
Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к концу октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.
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