Белоруссия и Россия подготовят дорожную карту по ядерной энергетике

Белоруссия и Россия до 1 ноября текущего года должны подготовить дорожную карту по ядерной энергетике, документ войдет в пакет дорожных карт в рамках программы по углублению интеграции в Союзном государстве, сообщает госагентство БелТА.
Этот вопрос обсуждался на встрече заместителя министра энергетики Белоруссии Михаила Михадюка с заместителем генерального директора госкорпорации "Росатом" Николаем Спасским в Вене.
"Всего будет 31 дорожная карта, одна из них - по сотрудничеству в области атомной энергетики. Белорусской и российской стороной созданы соответствующие рабочие группы, которые должны подготовить и представить своим правительствам согласованные дорожные карты. Мы уже начали эту работу с российской стороной по нашей дорожной карте, на прошлой неделе состоялась первая встреча, сегодня уже вторая", - сказал Михадюк.
Спасский в свою очередь отметил, что подготовить дорожную карту предстоит в очень сжатые сроки. "К 1 ноября все должно быть готово", - сказал он.
На первой встрече с "Росатомом" были определены основные направления сотрудничества, которые заложены в проект дорожной карты. На сегодняшней встрече российская сторона предложила дополненный проект. Его планируется обсудить в конце этой недели в Минске.
В проекте дорожной карты восемь пунктов, в нем также предварительно определены планируемые сроки реализации мероприятий, ответственные исполнители. Первый пункт дорожной карты - анализ сегодняшней нормативной базы Белоруссии и России в области ядерной энергетики по всем видам регулирования, за которые отвечают Минэнерго, МЧС, Минздрав, Госстандарт и другие ведомства.
"Мы сделаем анализ таких документов, посмотрим, какая гармонизация потребуется и в каком виде. Еще одно направление - наука, а также подготовка кадров", - рассказал Михадюк.
Кроме того, в дорожной карте должна быть отражена подготовка соглашения по отработавшему ядерному топливу. "Его разработка предусмотрена межправсоглашением по сооружению Белорусской АЭС. Уже пришло время готовить этот документ. Стратегию по обращению с отработавшим ядерным топливом мы приняли, начнем отрабатывать и это направление", - добавил замминистра.
Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему планируется в 2019 году, второго - в 2020 году. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").
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