Британский Верховный суд рассматривает дело о приостановке работы парламента Джонсоном

В Верховном суде Великобритании стартовали слушания по делу о приостановке работы парламента страны премьер-министром Борисом Джонсоном, сообщает во вторник телеканал BBC.
Суд должен решить, могут ли в принципе суды в Великобритании рассматривать вопрос о законности этой инициативы премьера. Также, как ожидается, суд определит, законно ли действовал Джонсон, когда рекомендовал королеве Елизавете II приостановить работу парламента.
Адвокаты противников приостановки работы парламента уже заявили в суде, что существуют серьезные доказательства того, что Джонсон считал членов парламента препятствием на своем пути к Brexit и хотел лишить их возможности высказывать свое мнение.
Дело дошло до Верховного суда после того, как Высший уголовный суд Шотландии постановил, что приостановка деятельности британского парламента является незаконной, а Высокий суд Лондона отклонил иск по этому делу, но позволил подавать на свое решение апелляцию.
В результате британское правительство подало апелляцию в Верховный суд на решение шотландского суда, а политическая активистка Джина Миллер - против решения лондонского суда. Именно Миллер подала в лондонский суд иск против действий Джонсона.
Слушания, согласно плану, продлятся до четверга, в нем принимают участие 11 судей.
В настоящее время неясно, как будут развиваться события, если суд признает действия Джонсона по приостановке парламента незаконными, в частности, смогут ли члены парламента самостоятельно вернуться к работе или же их призовет королева по рекомендации Джонсона, сообщает BBC.
Джонсон приостановил работу британского парламента в период с 9 сентября до 14 октября. Таким образом, у членов парламента, вернувшихся из принудительного отпуска, на принятие решений по выходу из ЕС останется чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября.
У многих британских депутатов есть разногласия с Джонсоном по вопросу Brexit. Так, Джонсон намерен выйти из ЕС 31 октября при любых условиях, в том числе без сделки с ЕС, а члены парламента полагают, что выход из ЕС без соглашения приведет к значительным экономическим и социальным проблемам в Великобритании.
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