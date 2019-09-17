Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8722 RUR   0.0266 GBR   2.111 TRY   0.2967

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.90 8.05 Brent 69.02 8.80

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.09.2019 20:39

Британский Верховный суд рассматривает дело о приостановке работы парламента Джонсоном

В Верховном суде Великобритании стартовали слушания по делу о приостановке работы парламента страны премьер-министром Борисом Джонсоном, сообщает во вторник телеканал BBC.

Суд должен решить, могут ли в принципе суды в Великобритании рассматривать вопрос о законности этой инициативы премьера. Также, как ожидается, суд определит, законно ли действовал Джонсон, когда рекомендовал королеве Елизавете II приостановить работу парламента.

Адвокаты противников приостановки работы парламента уже заявили в суде, что существуют серьезные доказательства того, что Джонсон считал членов парламента препятствием на своем пути к Brexit и хотел лишить их возможности высказывать свое мнение.

Дело дошло до Верховного суда после того, как Высший уголовный суд Шотландии постановил, что приостановка деятельности британского парламента является незаконной, а Высокий суд Лондона отклонил иск по этому делу, но позволил подавать на свое решение апелляцию.

В результате британское правительство подало апелляцию в Верховный суд на решение шотландского суда, а политическая активистка Джина Миллер - против решения лондонского суда. Именно Миллер подала в лондонский суд иск против действий Джонсона.

Слушания, согласно плану, продлятся до четверга, в нем принимают участие 11 судей.

В настоящее время неясно, как будут развиваться события, если суд признает действия Джонсона по приостановке парламента незаконными, в частности, смогут ли члены парламента самостоятельно вернуться к работе или же их призовет королева по рекомендации Джонсона, сообщает BBC.

Джонсон приостановил работу британского парламента в период с 9 сентября до 14 октября. Таким образом, у членов парламента, вернувшихся из принудительного отпуска, на принятие решений по выходу из ЕС останется чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября.

У многих британских депутатов есть разногласия с Джонсоном по вопросу Brexit. Так, Джонсон намерен выйти из ЕС 31 октября при любых условиях, в том числе без сделки с ЕС, а члены парламента полагают, что выход из ЕС без соглашения приведет к значительным экономическим и социальным проблемам в Великобритании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, СУД, РАССМОТРЕНИЕ


Похожие новости


Тереза Мэй перед отставкой поддержала в парламенте Бориса Джонсона Британские законодатели просят правительство выдать Ассанжа Швеции Мэй пока не видит достаточной поддержки Brexit в парламенте для нового голосования Парламенту Великобритании важно согласовать сделку с ЕС на следующей неделе - Мэй Палата общин рассмотрит вопрос о предоставлении парламенту Великобритании большего контроля в рамках Brexit Десятки членов британского парламента выступают за уход Мэй с поста премьера, заявляет экс-председатель консерваторов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]