Баку и Тегеран обсудили учреждение Секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспия – МИД Азербайджана

Спецпредставитель президента Азербайджана по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов и спецпредставитель Ирана по вопросам Каспийского моря Рза Назар Ахари во вторник в Баку обсудили вопрос учреждения Секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

Халафов и Ахари провели двусторонние консультации по вопросам Каспийского моря, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Собеседники обсудили вопрос учреждения Секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря и подчеркнули важность ускорения процедуры согласования между сторонами Конвенции с целью скорейшего начала деятельности секретариата», - говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что собеседники также обсудили вопросы повестки очередного заседания Рабочей группы высокого уровня по Каспийскому морю.

Кроме того, стороны обсудили прочие вопросы, представляющие взаимный интерес.

А. Мамедов