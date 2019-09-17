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Внешняя политика 17.09.2019 18:51

Баку и Тегеран обсудили учреждение Секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспия – МИД Азербайджана

Спецпредставитель президента Азербайджана по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов и спецпредставитель Ирана по вопросам Каспийского моря Рза Назар Ахари во вторник в Баку обсудили вопрос учреждения Секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

Халафов и Ахари провели двусторонние консультации по вопросам Каспийского моря, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Собеседники обсудили вопрос учреждения Секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря и подчеркнули важность ускорения процедуры согласования между сторонами Конвенции с целью скорейшего начала деятельности секретариата», - говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что собеседники также обсудили вопросы повестки очередного заседания Рабочей группы высокого уровня по Каспийскому морю.

Кроме того, стороны обсудили прочие вопросы, представляющие взаимный интерес.

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, КАСПИЙ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]