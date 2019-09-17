Баку и Тегеран обсудили учреждение Секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспия – МИД Азербайджана

Спецпредставитель президента Азербайджана по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов и спецпредставитель Ирана по вопросам Каспийского моря Рза Назар Ахари во вторник в Баку обсудили вопрос учреждения Секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.
Халафов и Ахари провели двусторонние консультации по вопросам Каспийского моря, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
«Собеседники обсудили вопрос учреждения Секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря и подчеркнули важность ускорения процедуры согласования между сторонами Конвенции с целью скорейшего начала деятельности секретариата», - говорится в сообщении.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что собеседники также обсудили вопросы повестки очередного заседания Рабочей группы высокого уровня по Каспийскому морю.
Кроме того, стороны обсудили прочие вопросы, представляющие взаимный интерес.
А. Мамедов
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