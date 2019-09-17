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Регион 17.09.2019 21:14

Саудовские нефтеобъекты были атакованы из Ирана, считают следователи США и Саудовской Аравии

Американские и саудовские следователи "с очень большой степенью вероятности" определили, что нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии было совершено в минувшие выходные с военной базы на территории Ирана, расположенной на границе с Ираком. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ходом расследования.

По данным источника, при нападении использовались крылатые ракеты, пролетевшие на низкой высоте над южным Ираком и через воздушное пространство Кувейта, а затем ударившие с севера по нефтяному объекту в Абкайке. При этом, считают следователи, траектория полета ракет указывает на то, что их запускали так, чтобы скрыть настоящее местоположение стартовых площадок.

В то же время источник подчеркнул, что нет никаких свидетельств в пользу версии о том, что ракеты были выпущены с территории Йемена и подлетели к целям в Саудовской Аравии с юга.

Источник также сообщил CNN, что в Саудовской Аравии находятся американские эксперты с целью содействия расследованию и установления, сколько именно ракет использовалось при атаке, и какие технические характеристики имело это оружие.

В то же время, согласно источнику, задачу следователям облегчает тот факт, что некоторые ракеты не достигли целей, а затем их обломки были найдены в пустыне.

В свою очередь власти Кувейта накануне объявили, что проверят сообщение о том, будто в воздушном пространстве эмирата, незадолго до удара по саудовским объектам, были замечены беспилотники или ракеты.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

В то же время телеканал ранее CNN сообщал со ссылкой на неназванного сотрудника администрации США, что угол атаки, количество точек удара, а также другая информация, которой располагают США, позволяет им предположить, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии были осуществлены из Ирана или Ирака.

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Тэги: США, САУДАРАВИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ, ИРАН


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