США и Белоруссия возобновляют обмен послами

Вашингтон и Минск приняли решение о восстановлении диппредставительства на уровне послов, заявил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.

"Я хотел бы передать привет от госсекретаря, который попросил меня приехать, чтобы присутствовать на важном историческом моменте наших двусторонних отношений. После нашей встречи мы сделаем объявление, что будем обмениваться послами по истечении такого количества лет без послов", - сказал на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Хейл, которого цитирует госагентство БелТА.

"Мы согласны с вами, что то положение вещей неестественно, ненормально. И мы рады, что эта глава оканчивается. Мы закрываем эту главу по причине тех шагов, которые ваша страна и вы лично сделали", - заявил замгоссекретаря.

По его словам, США также отметили "то видение, которое вы приняли на вооружение - большего разнообразия, как во внутренних делах, так и в отношениях с внешним миром". "Мы очень сильно поддерживаем это видение и сделаем все возможное, чтобы помочь вам на этом пути", - подчеркнул Хейл.

Он отметил, что "США это делают не с целью соревнования с какой-то другой страной, а лишь в целях того, чтобы потенциал двусторонних отношений был реализован в полной мере".

Кроме того, Хейл подчеркнул заинтересованность в сохранении суверенитета Белоруссии. "Нам очень дорог этот регион и мы очень внимательно относимся к угрозам безопасности. Также потому, что мы очень сильно поддерживаем суверенитет и независимость Беларуси", - добавил он.

Как сообщалось, после дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав диппредставительств. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного. В январе этого года в МИД Белоруссии сообщали, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране.

В июне 2006 года США введи санкции в отношении ряда белорусских предприятий в связи с нарушением прав человека и с тех пор периодически продлевались. В санкционный список входят Белорусский нефтяной торговый дом, концерн "Белнефтехим", в том числе его представительство в США - Belneftekhim USA Inc., а также ряд нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий.

29 октября 2015 года Минфин США принял решение о частичном смягчении санкций на полгода (до 30 апреля 2016 года), разрешив транзакции. Это решение продлевалось каждые полгода.

Срок действия текущего решения об освобождении от санкций истекает 25 октября.

Лукашенко 29 августа встречался теперь уже с бывшим помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и заявил о готовности начать отношения "с нового листа". Лукашенко назвал визит Болтона историческим.