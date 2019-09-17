Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8722 RUR   0.0266 GBR   2.111 TRY   0.2967

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.90 8.05 Brent 69.02 8.80

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.09.2019 21:33

США и Белоруссия возобновляют обмен послами

Вашингтон и Минск приняли решение о восстановлении диппредставительства на уровне послов, заявил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.

"Я хотел бы передать привет от госсекретаря, который попросил меня приехать, чтобы присутствовать на важном историческом моменте наших двусторонних отношений. После нашей встречи мы сделаем объявление, что будем обмениваться послами по истечении такого количества лет без послов", - сказал на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Хейл, которого цитирует госагентство БелТА.

"Мы согласны с вами, что то положение вещей неестественно, ненормально. И мы рады, что эта глава оканчивается. Мы закрываем эту главу по причине тех шагов, которые ваша страна и вы лично сделали", - заявил замгоссекретаря.

По его словам, США также отметили "то видение, которое вы приняли на вооружение - большего разнообразия, как во внутренних делах, так и в отношениях с внешним миром". "Мы очень сильно поддерживаем это видение и сделаем все возможное, чтобы помочь вам на этом пути", - подчеркнул Хейл.

Он отметил, что "США это делают не с целью соревнования с какой-то другой страной, а лишь в целях того, чтобы потенциал двусторонних отношений был реализован в полной мере".

Кроме того, Хейл подчеркнул заинтересованность в сохранении суверенитета Белоруссии. "Нам очень дорог этот регион и мы очень внимательно относимся к угрозам безопасности. Также потому, что мы очень сильно поддерживаем суверенитет и независимость Беларуси", - добавил он.

Как сообщалось, после дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав диппредставительств. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного. В январе этого года в МИД Белоруссии сообщали, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране.

В июне 2006 года США введи санкции в отношении ряда белорусских предприятий в связи с нарушением прав человека и с тех пор периодически продлевались. В санкционный список входят Белорусский нефтяной торговый дом, концерн "Белнефтехим", в том числе его представительство в США - Belneftekhim USA Inc., а также ряд нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий.

29 октября 2015 года Минфин США принял решение о частичном смягчении санкций на полгода (до 30 апреля 2016 года), разрешив транзакции. Это решение продлевалось каждые полгода.

Срок действия текущего решения об освобождении от санкций истекает 25 октября.

Лукашенко 29 августа встречался теперь уже с бывшим помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и заявил о готовности начать отношения "с нового листа". Лукашенко назвал визит Болтона историческим.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, США, ПОСЛЫ


Похожие новости


Лукашенко ждет Трампа в Минске в 2021 году Лукашенко не видит ничего особенного в налаживании отношений Белоруссии с США Белоруссия хочет закупать нефть в США и наняла лоббиста, чтобы получить американскую лицензию Лукашенко назвал отношения с США одним из приоритетов для Белоруссии Вашингтон продлил санкции против Белоруссии Белоруссия против усиления военного присутствия США у своей границы - глава МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]