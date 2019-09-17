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Дальнее зарубежье 17.09.2019 21:53

Джонсон и Меркель призвали международное сообщество дать коллективный ответ на атаки в Саудовской Аравии

Премьер Британии Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник обратились с призывом к международному сообществу предпринять совместные действия в связи с нападением на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщают западные СМИ со ссылкой на информацию Даунинг-стрит.

Согласно сообщению, лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о "необходимости работать вместе с международными партнерами, чтобы согласовать коллективный ответ" на произошедшее.

В то же время Джонсон и Меркель подчеркнули, что "важно избежать дальнейшей эскалации напряженности в регионе".

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

В то же время телеканал CNN ранее сообщал со ссылкой на неназванного сотрудника администрации США, что угол атаки, количество точек удара, а также другая информация, которой располагают США, позволяет им предположить, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии были осуществлены из Ирана или Ирака.

Во вторник CNN передал со ссылкой на источник, что американские и саудовские следователи "с очень большой степенью вероятности" определили: нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии было произведено с военной базы на территории Ирана, расположенной на границе с Ираком. При этом, по версии следователей, при атаке использовались крылатые ракеты.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, САУДАРАВИЯ, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]