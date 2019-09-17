Глава МИД Азербайджана встретился с секретарем Ватикана по связям с зарубежными государствами

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках официального визита в Ватикан встретился с секретарем Святого престола по связям с зарубежными государствами Полом Ричардом Галлахером, говорится в сообщении МИД.

Согласно сообщению, стороны выразили удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Ватиканом.

"Галлахер высоко оценил работы по реконструкции ряда исторических памятников в Ватикане, проведенные Фондом Гейдара Алиева. В свою очередь Мамедъяров отметил, что Азербайджан всегда пропагандирует толерантное сосуществование различных наций и религий и идеи мультикультурализма", - говорится в сообщении.

Глава МИД Азербайджана также проинформировал Галлахера о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и занимаемой официальным Баку позиции и о политике Армении по разграблению и уничтожению материально-культурного и религиозного наследия азербайджанцев на оккупированных территориях Азербайджана.

А. Мамедов