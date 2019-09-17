Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8722 RUR   0.0266 GBR   2.111 TRY   0.2967

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.90 8.05 Brent 69.02 8.80

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 17.09.2019 19:22

Глава МИД Азербайджана встретился с секретарем Ватикана по связям с зарубежными государствами

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках официального визита в Ватикан встретился с секретарем Святого престола по связям с зарубежными государствами Полом Ричардом Галлахером, говорится в сообщении МИД.

Согласно сообщению, стороны выразили удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Ватиканом.

"Галлахер высоко оценил работы по реконструкции ряда исторических памятников в Ватикане, проведенные Фондом Гейдара Алиева. В свою очередь Мамедъяров отметил, что Азербайджан всегда пропагандирует толерантное сосуществование различных наций и религий и идеи мультикультурализма", - говорится в сообщении.

Глава МИД Азербайджана также проинформировал Галлахера о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и занимаемой официальным Баку позиции и о политике Армении по разграблению и уничтожению материально-культурного и религиозного наследия азербайджанцев на оккупированных территориях Азербайджана.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВАТИКАН, МИД, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Баку считает грубым нарушением международного права попытки Еревана заселить армян из Сирии на оккупированных территориях Азербайджана - МИД

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]