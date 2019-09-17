Падение цен на нефть превышает 5%, Brent торгуется ниже $65,5 за баррель

Стремительное падение котировок нефти эталонных марок продолжается в ходе торгов во вторник после рекордного за последние годы роста накануне, вызванного атаками на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии.
Сильное давление на рынок оказало сообщение о том, что Саудовская Аравия может восстановить объемы производства после атак дронов быстрее, чем это предполагалось, сообщает MarketWatch.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:08 подешевели на $3,55 (на 5,14%) - до $65,47 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени упали на $3,31 (на 5,26%) - до $59,59 за баррель.
Нефтяные объекты Саудовской Аравии на минувших выходных были атакованы беспилотниками. Нападению подверглись крупнейший в стране комплекс по подготовке нефти Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки, то есть около половины всего объема, добываемого в стране, или почти 6% мировой нефтедобычи.
По данным Международного энергетического агентства, это самые серьезные перебои с поставками в истории, превышающие даже ущерб от исламской революции в Иране в 1978-1979 годов и нефтяного эмбарго после арабо-израильской войны 1973-1974 годов.
Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в этом Иран, отметив отсутствие свидетельств того, что атаки произошли из Йемена. Тегеран обвинения отвергает.
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