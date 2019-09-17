Президент Афганистана планирует в октябре посетить Баку

Президент Афганистана Мухаммед Ашраф Гани и глава МИД страны Салахаддин Раббани планируют в октябре постетить Баку, заявил посол Афганистана в Азербайджане Хейруллах Спеленай.

"Президент и глава МИД намерены посетить Баку для участия на саммите Движения неприсоединения. Мы уверены, что этот саммит послужит укреплению консенсуса в борьбе с глобальным и региональным терроризмом", - отметил посол на официальном приеме по случаю Дня независимости Афганистана.

Саммит глав государств Движения неприсоединения пройдет в Баку 21-26 октября 2019 года.

Ф. Исазаде, А. Мамедов