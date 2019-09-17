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Внешняя политика 17.09.2019 20:15

Президент Афганистана планирует в октябре посетить Баку

Президент Афганистана Мухаммед Ашраф Гани и глава МИД страны Салахаддин Раббани планируют в октябре постетить Баку, заявил посол Афганистана в Азербайджане Хейруллах Спеленай.

"Президент и глава МИД намерены посетить Баку для участия на саммите Движения неприсоединения. Мы уверены, что этот саммит послужит укреплению консенсуса в борьбе с глобальным и региональным терроризмом", - отметил посол на официальном приеме по случаю Дня независимости Афганистана.

Саммит глав государств Движения неприсоединения пройдет в Баку 21-26 октября 2019 года.

Ф. Исазаде, А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]