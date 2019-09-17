Выставка афганских товаров пройдет в октябре в Баку

Министерство торговли и промышленности Афганистана совместно с министерством экономики Азербайджана организуют выставку афганской продукции в Баку, заявил посол Афганистана в Азербайджане Хейруллах Спеленай.
"Мы планируем провести выставку афганской продукции в Азербайджане. Выставка, которая пройдет 11-14 октября в Баку, организована Министерством торговли и промышленности Афганистана совместно с министерством экономики Азербайджана. Надеемся, что она поспособствует на существенный рост товарооборота между нашими странами", - сказал посол на официальном приеме по случаю Дня независимости Афганистана.
Спеленай отметил, что по итогам первого полугодия 2019 года товарооборот между двумя странами составил $56 млн, в частности увеличился рост поставок афганских сельскохозяйственных товаров и стройматериалов в Азербайджан.
В свою очередь министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулулзаде подчеркнул, что за первые пять месяцев 2019 года товарооборот между двумя странами вырос, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%.
Он также подчеркнул существующие между Азербайджаном и Афганистаном грузовые перевозки, осуществляемые SilkWay Airlines, а также сотрудничество двух стран в рамках проекта международного транспортного коридора Lapis lazuli («Лазурит»).
Ф. Исазаде, А. Мамедов
Президент Афганистана планирует в октябре посетить Баку
Глава МИД Азербайджана встретился с секретарем Ватикана по связям с зарубежными государствами
Баку и Тегеран обсудили учреждение Секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспия – МИД Азербайджана
Парламентский комитет по науке и образования в октябре обсудит законопроект «О высшем образовании»
Турпоток в Азербайджан в январе-августе вырос на 8,2%, из Азербайджана – на 21%
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
Габала и российская Сысерть могут стать городами-побратимами
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Шемахе
США и Белоруссия возобновляют обмен послами
Саудовские нефтеобъекты были атакованы из Ирана, считают следователи США и Саудовской Аравии
Забастовка работников GM может стоить компании до $100 млн в день - эксперты
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Кредитные ярмарки, проведенные Банком Республика и AKIA в регионах, были встречены с большим интересом.
Объявлены победители лотереи "Pulu gətir, Polo götür"!
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook