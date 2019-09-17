Выставка афганских товаров пройдет в октябре в Баку

Министерство торговли и промышленности Афганистана совместно с министерством экономики Азербайджана организуют выставку афганской продукции в Баку, заявил посол Афганистана в Азербайджане Хейруллах Спеленай.

"Мы планируем провести выставку афганской продукции в Азербайджане. Выставка, которая пройдет 11-14 октября в Баку, организована Министерством торговли и промышленности Афганистана совместно с министерством экономики Азербайджана. Надеемся, что она поспособствует на существенный рост товарооборота между нашими странами", - сказал посол на официальном приеме по случаю Дня независимости Афганистана.

Спеленай отметил, что по итогам первого полугодия 2019 года товарооборот между двумя странами составил $56 млн, в частности увеличился рост поставок афганских сельскохозяйственных товаров и стройматериалов в Азербайджан.

В свою очередь министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулулзаде подчеркнул, что за первые пять месяцев 2019 года товарооборот между двумя странами вырос, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%.

Он также подчеркнул существующие между Азербайджаном и Афганистаном грузовые перевозки, осуществляемые SilkWay Airlines, а также сотрудничество двух стран в рамках проекта международного транспортного коридора Lapis lazuli («Лазурит»).

Ф. Исазаде, А. Мамедов