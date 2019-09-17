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Дальнее зарубежье 17.09.2019 22:14

Юнкер доложил Еврокомиссии, что Лондон до сих пор не сделал никаких предложений к соглашению по Brexit

Европейская комиссия (ЕК), которая во вторник заседала в Страсбурге, рассмотрела пункт о состоянии дел с Brexit, сообщила официальный представитель ЕК Мина Андреева на брифинге во вторник.

"Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава переговорщиков ЕС Мишель Барнье проинформировали коллегию (Европейскую комиссию - ИФ) о вчерашних дискуссиях с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Господин Юнкер повторил, что это британцам надлежит дать предложение, совместимое с соглашением, которое уже заключили, и что в настоящий момент еще не представлено никакого письменного, законно приемлемого предложения", - сказала пресс-секретарь.

"На данный момент 27 государств ЕС (без Великобритании - ИФ) едины в своей позиции", - добавила Андреева.

В ответ на просьбу прокомментировать утверждения британской стороны, что переговорщики якобы приблизились к новым договоренностям, в частности, по страховочному плану для ирландской границы - backstop, представитель ЕК сослалась на коммюнике Еврокомиссии после рабочего обеда в понедельник в Люксембурге Юнкера с Джонсоном. В этом документе подчеркивалось, что Лондон до сих пор не сделал никаких конкретных предложений Брюсселю.

"К этому нечего добавить. Мы по-прежнему ожидаем конкретного предложения от британской стороны. Со вчерашнего дня ничего не изменилось. Мне нечего сообщить вам нового", - продолжила Андреева.

На повторные вопросы на ту же тему она заявила: "Я думаю, что есть воля прийти к результату. Во всяком случае, это то, что говорят обе стороны. "Жесткий" Brexit без соглашения не послужит ничьим интересам. Это уже говорилось и повторялось. Но мы также говорили и повторяли, что теперь британцам выдвигать законно признаваемые предложения, которые соответствуют тому, о чем были договоренности до сих пор".

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к концу октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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