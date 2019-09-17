США не просят Белоруссию делать выбор между Востоком и Западом - замгоссекретаря Хейл

США настроены на нормализацию отношений с Белоруссией и не просят ее делать выбор между Востоком и Западом, заявил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.
"Нормализуя наши отношения, мы не просим Беларусь делать выбор между Востоком и Западом. США уважают желание Беларуси определять свой собственный путь и делать свой вклад в мир и стабильность в регионе", - сказал Хейл журналистам после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Хейла цитирует госагентство БелТА.
"Мы приветствуем расширение сотрудничества в вопросах нераспространения, безопасности на границе, экономического взаимодействия и обмена информацией в сфере общей безопасности", - отметил замгоссекретаря США.
Хейл также подчеркнул, что "США остаются сторонником поддержки суверенитета и независимости Белоруссии, где следующие поколения будут иметь успешное будущее".
Оценивая итоги переговоров с Лукашенко, он отметил, что "состоялся хороший и глубокий разговор не только по теме двусторонних отношений, но и широкому спектру тем общей мировой повестки дня".
Замгоссекретаря также считает, что его визит в Минск позволяет "обозначить взаимные усилия по продвижению двусторонних отношений в новом направлении".
"Сегодня исторический момент в американо-белорусских отношениях. Я рад принять участие в объявлении нашей готовности к обмену послами как следующего шага по нормализации наших отношений", - сказал замгоссекретаря.
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