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СНГ 17.09.2019 22:36

США не просят Белоруссию делать выбор между Востоком и Западом - замгоссекретаря Хейл

США настроены на нормализацию отношений с Белоруссией и не просят ее делать выбор между Востоком и Западом, заявил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.

"Нормализуя наши отношения, мы не просим Беларусь делать выбор между Востоком и Западом. США уважают желание Беларуси определять свой собственный путь и делать свой вклад в мир и стабильность в регионе", - сказал Хейл журналистам после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Хейла цитирует госагентство БелТА.

"Мы приветствуем расширение сотрудничества в вопросах нераспространения, безопасности на границе, экономического взаимодействия и обмена информацией в сфере общей безопасности", - отметил замгоссекретаря США.

Хейл также подчеркнул, что "США остаются сторонником поддержки суверенитета и независимости Белоруссии, где следующие поколения будут иметь успешное будущее".

Оценивая итоги переговоров с Лукашенко, он отметил, что "состоялся хороший и глубокий разговор не только по теме двусторонних отношений, но и широкому спектру тем общей мировой повестки дня".

Замгоссекретаря также считает, что его визит в Минск позволяет "обозначить взаимные усилия по продвижению двусторонних отношений в новом направлении".

"Сегодня исторический момент в американо-белорусских отношениях. Я рад принять участие в объявлении нашей готовности к обмену послами как следующего шага по нормализации наших отношений", - сказал замгоссекретаря.

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Тэги: США, БЕЛОРУССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ВЫБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]