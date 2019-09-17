Зеленский ожидает, что ежегодные инвестиции ЕБРР на Украине превысят миллиард евро

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Аланом Пию и обсудил с ним дальнейшее сотрудничество, выразив ожидание, что Банк в ближайшие годы нарастит инвестиции на Украине до более чем 1 млрд евро в год.
"Глава государства подчеркнул, что эта встреча важна для экономики и инвестиционного климата в Украине. Он отметил, что наша страна ценит сотрудничество с международными партнерами, такими как МВФ, ЕБРР и Всемирный банк, и заверил в готовности его развивать", - сообщает во вторник пресс-служба главы Украинского государства.
Во время встречи Зеленский заверил Пию, что украинская власть не только настроена на рыночные реформы и борьбу с коррупцией, но и осуществляет конкретные шаги в этом направлении.
Президент Украины отметил, что Верховная Рада уже рассматривает пакет реформаторских законопроектов. В частности разработанный при поддержке ЕБРР законопроект о концессии, проект закона об отмене списка объектов, не подлежащих приватизации, пакет дерегуляционных законов, которые позволят Украине улучшить позиции в рейтинге Doing Business. Кроме того, принят закон о сплите, который вводит международные стандарты регулирования и надзора в небанковском финансовом секторе.
"Также правительство Украины работает над моделью земельной реформы, сообщил Зеленский и выразил надежду, что она будет принята до конца года", - говорится в информации.
Президент Украины подчеркнул, что эти инициативы ускорят экономический рост, либерализацию экономики, создадут возможности для системных инвестиций. И Украина рассчитывает на поддержку ЕБРР в привлечении стратегических иностранных инвесторов.
"Глава государства ожидает, что в следующие 2-3 года ЕБРР нарастит инвестиции до более чем 1 млрд евро в год и сделает их более конкурентоспособными для частного сектора в Украине, прежде всего в вопросе стоимости капитала", - сообщили в пресс-службе.
Зеленский заверил, что иностранные инвесторы и партнеры всегда могут рассчитывать на откровенный и честный диалог в рамках Национального инвестиционного совета, работу которого планируется продолжать.
Участники встречи также обсудили дальнейшее сотрудничество. В частности, в банковской сфере, развитие инфраструктурных проектов и тому подобное.
ГТК Азербайджана пресекла незаконный ввоз лекарств на 2 млн манатов
Президент Афганистана планирует в октябре посетить Баку
Глава МИД Азербайджана встретился с секретарем Ватикана по связям с зарубежными государствами
Парламентский комитет по науке и образования в октябре обсудит законопроект «О высшем образовании»
Турпоток в Азербайджан в январе-августе вырос на 8,2%, из Азербайджана – на 21%
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
Габала и российская Сысерть могут стать городами-побратимами
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Шемахе
Премьеры Киргизии и Таджикистана встретились на границе и обсудили меры по деэскалации ситуации после перестрелки пограничников двух стран
Британские либерал-демократы намерены остановить Brexit
США не просят Белоруссию делать выбор между Востоком и Западом - замгоссекретаря Хейл
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Кредитные ярмарки, проведенные Банком Республика и AKIA в регионах, были встречены с большим интересом.
Объявлены победители лотереи "Pulu gətir, Polo götür"!
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook