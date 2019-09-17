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Финансы 17.09.2019 22:59

Зеленский ожидает, что ежегодные инвестиции ЕБРР на Украине превысят миллиард евро

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Аланом Пию и обсудил с ним дальнейшее сотрудничество, выразив ожидание, что Банк в ближайшие годы нарастит инвестиции на Украине до более чем 1 млрд евро в год.

"Глава государства подчеркнул, что эта встреча важна для экономики и инвестиционного климата в Украине. Он отметил, что наша страна ценит сотрудничество с международными партнерами, такими как МВФ, ЕБРР и Всемирный банк, и заверил в готовности его развивать", - сообщает во вторник пресс-служба главы Украинского государства.

Во время встречи Зеленский заверил Пию, что украинская власть не только настроена на рыночные реформы и борьбу с коррупцией, но и осуществляет конкретные шаги в этом направлении.

Президент Украины отметил, что Верховная Рада уже рассматривает пакет реформаторских законопроектов. В частности разработанный при поддержке ЕБРР законопроект о концессии, проект закона об отмене списка объектов, не подлежащих приватизации, пакет дерегуляционных законов, которые позволят Украине улучшить позиции в рейтинге Doing Business. Кроме того, принят закон о сплите, который вводит международные стандарты регулирования и надзора в небанковском финансовом секторе.

"Также правительство Украины работает над моделью земельной реформы, сообщил Зеленский и выразил надежду, что она будет принята до конца года", - говорится в информации.

Президент Украины подчеркнул, что эти инициативы ускорят экономический рост, либерализацию экономики, создадут возможности для системных инвестиций. И Украина рассчитывает на поддержку ЕБРР в привлечении стратегических иностранных инвесторов.

"Глава государства ожидает, что в следующие 2-3 года ЕБРР нарастит инвестиции до более чем 1 млрд евро в год и сделает их более конкурентоспособными для частного сектора в Украине, прежде всего в вопросе стоимости капитала", - сообщили в пресс-службе.

Зеленский заверил, что иностранные инвесторы и партнеры всегда могут рассчитывать на откровенный и честный диалог в рамках Национального инвестиционного совета, работу которого планируется продолжать.

Участники встречи также обсудили дальнейшее сотрудничество. В частности, в банковской сфере, развитие инфраструктурных проектов и тому подобное.

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Тэги: УКРАИНА, ЕБРР, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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