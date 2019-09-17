Британские либерал-демократы намерены остановить Brexit

Лидер британской Либерально-демократической партии Джо Суинсон заявила, что "жесткий" Brexit губительно скажется на стране и пообещала отменить выход Великобритании из ЕС, сообщили во вторник британские СМИ.
"Первоначальная задача ясна. Мы должны отменить Brexit", - заявила Суинсон на первой конференции в качестве лидера партии.
Она отметила, что "нет такого Brexit, который пошел бы на пользу нашей стране (Великобритании - ИФ)".
Партия либеральных демократов заняла второе место на парламентских выборах на прошлой неделе, обойдя правящих консерваторов и оппозиционную лейбористскую партию.
Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к концу октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС об этом.
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