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Дальнее зарубежье 17.09.2019 23:23

Британские либерал-демократы намерены остановить Brexit

Лидер британской Либерально-демократической партии Джо Суинсон заявила, что "жесткий" Brexit губительно скажется на стране и пообещала отменить выход Великобритании из ЕС, сообщили во вторник британские СМИ.

"Первоначальная задача ясна. Мы должны отменить Brexit", - заявила Суинсон на первой конференции в качестве лидера партии.

Она отметила, что "нет такого Brexit, который пошел бы на пользу нашей стране (Великобритании - ИФ)".

Партия либеральных демократов заняла второе место на парламентских выборах на прошлой неделе, обойдя правящих консерваторов и оппозиционную лейбористскую партию.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к концу октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС об этом.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛИБЕРАЛЫ, BREXIT, НАМЕРЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]