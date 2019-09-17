SIF выдал во вторник предпринимателям Баку льготных кредитов на 1,2 млн манатов

Фонд развития предпринимательства (SIF) с начала 2019 года выдал льготных кредитов на общую сумму 105 млн манатов, сообщает министерство экономики.

«В целом, 801 предприниматель получили льготных кредитов на сумму 105 млн манатов. Из этих кредитов 97% были выданы малым и средним предпринимателям», - отмечается в сообщении.

В министерстве также сообщили, что SIF во вторник выдал предпринимателям Сураханинского района Баку льготные кредиты на общую сумму 1,2 млн. манатов. Выданные кредиты будут направлены на реализацию проектов в сферах животноводства, садоводства, производство хлеба, тары и мебели.

Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства". Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

В 2018 году объем льготного кредитования бизнеса посредством фонда составил 160,2 млн манатов. В 2019 году объем кредитования составит минимум 160 млн манатов.

Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам - 5% годовых.

А. Мамедов