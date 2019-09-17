Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8722 RUR   0.0266 GBR   2.111 TRY   0.2967

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.90 8.05 Brent 69.02 8.80

Погода в Баку

  ночь день

17.09.2019 23:42

ГТК Азербайджана пресекла незаконный ввоз лекарств на 2 млн манатов

Таможенные органы Азербайджана пресекли нелегальную попытку ввоза в страну различных лекарственных препаратов, сообщается в информации на сайте Государственного таможенного комитета (ГТК).

"Оперативная группа ГТК установила, что лекарственные препараты путем подделки документов планируются завезти в страну на грузовом автомобиле марки DAF. Грузовой автомобиль прибыл на территорию Азербайджана 16 сентября через таможенный пост «Красный мост» и, не пройдя проверку через рентгеновский аппарат, направился на заправочную станцию на территории села Шыхлы Газахского района, где номера c автомобиля были сняты и прикреплены к ожидавшему на территории такому же грузовику", - говорится в сообщении.

Далее, согласно сообщению, автомобиль, прибывший из Грузии, начал двигаться в сторону Баку, а подмененный грузовик вернулся на таможенный пункт, чтобы пройти проверки.

"Оперативная группа из сотрудников ГТК задержала оба грузовика и доставила их на таможенный пункт «Красный мост». При осмотре транспортного средства, прибывшего из Грузии, были обнаружены лекарственные препараты 850 наименований на общую сумму в 2 млн манатов. По факту ведется расследование", - отмечается в сообщении.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГТК, ЛЕКАРСТВА, КОНТРАБАНДА

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]