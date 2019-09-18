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Израиль переживает переломный момент - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля, лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху заявил, что хотя и нет окончательных результатов выборов в Кнессет, ясно, что страна переживает исторический момент.

"Мы все еще ждем результатов. Но ясно одно: государство Израиль переживает исторический переломный момент. Мы сталкиваемся с огромными возможностями и огромными вызовами, включая экзистенциальную угрозу со стороны Ирана", - заявил Нетаньяху во время своего выступления перед сторонниками.

Он отметил, что перед лицом этих угроз Израиль нуждается в "сильном правительстве, стабильном правительстве, сионистском правительстве, которое привержено Израилю как Родине еврейского народа".

По его словам, в правительстве не должно быть антисионистских арабских партий, которые "восхваляют и прославляют кровожадных террористов, убивающих наших солдат, наших граждан, наших детей".

Нетаньяху добавил, что скоро начнет переговоры о создании "сильного сионистского правительства" со своими потенциальными партнерами по коалиции. Он намерен пригласить лидеров правых партий на встречу в среду днем.

"Мы защитим эту страну", - сказал он.

По итогам экзит-полов состоявшихся в Израиле во вторник выборов в Кнессет (парламент Израиля), левоцентристы из партии "Кахоль лаван" получают 54-58 мест, правая партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху - 54-57 мест.

По информации местных СМИ, от восьми до 10 мест в Кнессете уйдет партии "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана, а еще 11 - 13 мест - партии "Общий список".

Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в нынешнем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты - правая партия Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" - получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Парламент был распущен.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов в Кнессет президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства. Правительство для начала работы должно получить доверие большинства членов Кнессета - то есть минимум 61 человек из 120.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ВЫБОРЫ, НЕТАНЬЯХУ


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