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Дальнее зарубежье 18.09.2019 09:52

Минобороны Саудовской Аравии намерено представить свидетельства причастности Ирана к атакам на НПЗ - телеканал

Министерство обороны Саудовской Аравии в среду планирует представить доказательства причастности Ирана к нападениям на саудовские нефтяные объекты, сообщил телеканал Al Ihbaria.

По его данным, соответствующие свидетельства должны быть обнародованы представителем министерства на пресс-конференции.

Ранее СМИ, ссылаясь на знакомого с ходом расследования саудовского чиновника, сообщали, что следователи обнаружили обломки, по всей вероятности, иранской крылатой ракеты. "Все указывает на них. Обломки, разведданные и точки, откуда наносились удары", - сказал он.

Как информировало агентство Bloomberg, Пентагон также готовит экспертный доклад, который должен будет пролить свет на то, кто несет ответственность за атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

Ранее американские официальные представители уже обвинили в нанесении ударов иранские власти. Так, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил журналистам в Лондоне, что, "скорее всего", ответственность несет Иран.

Тем не менее, как сообщают СМИ, ни Саудовская Аравия, ни США не располагают точными данными о месте пуска ракет и дронов по саудовским НПЗ. Они, ссылаясь на заявления источников из числа официальных лиц, поясняют, что основное внимание силы ПРО США и Саудовской Аравии уделяют южным границам королевства, чтобы противостоять ударам по саудовским объектам с территории Йемена, которые периодически наносят йеменские мятежники-хуситы.

"Вы знаете, у нас нет немигающего ока, которое постоянно следит за всем Ближним Востоком", - вынужден был признать Данфорд.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, НПЗ, АТАКИ, СВИДЕТЕЛЬСТВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]