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СНГ 18.09.2019 10:32

Мажилис Казахстана одобрил ратификацию договора с Украиной об экстрадиции

Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана в среду на пленарном заседании одобрил проект закона "О ратификации договора между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Договор был подписан в Астане 29 октября 2018 года.

"Основной целью проекта является осуществление договаривающимися государствами сотрудничества в области выдачи друг другу разыскиваемых лиц, находящихся на их территориях, для осуществления уголовного преследования или привидения приговора суда в исполнение за преступления, влекущие выдачу", - говорится в заключении профильного комитета мажилиса.

По словам заместителя Генпрокурора Казахстана Марата Ахметжанова, согласно документу, "выдача осуществляется, если за совершение преступления в обеих странах предусмотрено лишение свободы не менее 1 года, или если надлежащим осужденным лицом срок отбытия наказания составляет более 6-10 месяцев".

"Предусмотрены основания для отказа в выдаче. К примеру, если деяние, рассматриваемое в одной стороне как преступление, в другой стране таковым не является. Или истекли сроки давности, запрашиваемое деяние является воинским преступлением, выдача может причинить ущерб суверенитету, национальной безопасности, противоречить законодательству или международным обязательствам Казахстана", - сказал Ахметжанов.

По его информации, за последние три года Украина выдала Казахстану шесть преступников. В настоящее время в Украине установлено шесть разыскиваемых лиц, рассматривается вопрос об их выдаче.

Необходимость заключения договора возникла в связи с "выходом Украины из СНГ", уточнил Ахметжанов.

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Тэги: КАЗАХСТАН, УКРАИНА, ЭКСТРАДИЦИЯ, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]